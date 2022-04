ボーイズグループ・BE:FIRSTを生んだオーディション『THE FIRST』の最初で最後のライブ『THE FIRST FINAL』のBlu-ray&DVDが、6月29日に発売されることが決定した。

『THE FIRST FINAL』

今年1月29日・30日に横浜・ぴあアリーナMMで行われた同ライブ。BE:FIRSTのメンバーはもちろん、オーディションの苦楽を共にしたNAOKI(※VTR出演)、RAN、REIKO、RUI、SHOTA、SHUNSUKE、TAIKI、TENという仲間たち、そしてプロデューサーのSKY-HIが一堂に会し、次なる世界へ羽ばたくための卒業式として行われた。

Blu-ray&DVDの収録予定内容は、以下の通り。

・To The First

・Mr.Psycho

・Snatchaway

・BACK TO BACK

・ナナイロホリデー

・Beautiful Now

・F3

・Sexual Healing

・YOLO -You Only Live Once-

・Good Days

・“A” Life

・Kick Start

・Move On

・Be Free

・addictive Art

・Lonely Night

・Just FUN’ky

・No Cap Navy

・Shining One

・THANKS, ALL MY TEARS

・118

・14th Syndrome feat. RUI, TAIKI, edhiii boi

・me time -remix- feat. Aile The Shota

・One More Day feat. REIKO

・Gifted.

・Brave Generation

・Bye-Good-Bye

