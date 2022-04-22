女優 広瀬すずが出演する、ＡＧＣの新CM『素材でがんばるＡＧＣ／太陽光発電篇』が公開された。
（オススメ動画）
🎬広瀬すず、鬼かわダンスでひょっこり顔を出す！新CM『ＡＧＣを知ってるかい？』公開
https://youtu.be/zpuYhyXJU8E
🎬ノリノリな広瀬すずがかわいい！AGCの新CM『ＡではじまりＣでおわる素材の会社はＡＧＣ／展開篇』公開
https://youtu.be/GPlrQZjJUjQ
🎬広瀬すず、新ヘアスタイルでノリノリ！かわいらしい動き×思わず口ずさみたくなるキャッチ―なフレーズがクセに AGC新テレビCM『AではじまりCでおわる素材の会社はAGC』公開
https://youtu.be/vDWLwmdbVJo
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