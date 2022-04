テレビ朝日とフジテレビは22日、『FIFAワールドカップ カタール2022』(11月21日~12月18日)の日本代表戦の放送日程を発表した。

サッカー日本代表

テレ朝は、グループステージ第2戦の「vsコスタリカまたはニュージーランド」(11月27日19:00キックオフ)、フジは第3戦の「vsスペイン」(12月2日4:00キックオフ)の放送権を獲得した。

テレ朝・フジの日本戦以外の放送日程は、以下の通り。

【テレ朝】

11月22日 メキシコ vs ポーランド (25:00キックオフ)

11月24日 ポルトガル vs ガーナ (25:00キックオフ)

11月25日 オランダ vs エクアドル (25:00キックオフ)

11月26日 チュニジア vs ペルーまたはオーストラリア UAE (19:00キックオフ)

11月26日 ポーランド vs サウジアラビア (22:00キックオフ)

11月27日 ベルギーvs モロッコ (22:00キックオフ)

11月29日 エクアドル vs セネガル (24:00キックオフ)

11月7日 ベスト16 (4:00キックオフ)

11月14日か15日 準決勝 (4:00キックオフ)

【フジ】

11月22日 デンマーク vs チュニジア (22:00キックオフ)

11月23日 モロッコ vs クロアチア (19:00キックオフ)

11月24日 ウルグアイ vs 韓国 (22:00キックオフ)

11月28日 カメルーン vs セルビア (19:00キックオフ)

11月28日 ブラジル vs スイス (25:00キックオフ)

12月3日 セルビア vs スイス (4:00キックオフ)

12月5日 E組1位 vs F組2位 (24:00キックオフ)

12月6日 F組1位 vs E組2位 (24:00キックオフ)

12月17日 3位決定戦 (24:00キックオフ)