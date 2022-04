何が出るのか、回してみなけりゃ分からないカプセルトイ。お目当てのものが出るまで、あるいはコンプリートするまで、ついガチャりたくなっちゃいますよね。

カプセルトイの中でも、種類も豊富で人気の定番商品が、動物の小さなフィギュア。机や飾り棚にちょこんと置いておくだけで、癒される人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、動物のカプセルトイを手掛ける「もんとみ|もっちり動物造形作家|書籍発売中です!さん(@shigemochi_kun)」の投稿を紹介します。

7月発売のカプセルトイ「はちみつボトルのベビィべア」のサンプル4種が届きました!ポーズやキャップの色のほか、はちみつの量にもそれぞれ個性があるんです

(@shigemochi_kunより引用)

丸みを帯びたフォルムが可愛らしい小さなベビィベア。大好きなはちみつ色にコーティングされて、なんだか喜んでいるように見えますね。

このベビィベアの姿に、「かわいすぎる…」「め、めちゃくちゃ好きです」「これまた、たまらん」「最高可愛すぎる」「なんというかわいさ、、、」「These are so cute!!!」「So adorable! I love all their poses!」と、国内外から多くの反応が。

また、「きゃあぁああああーーーーーーーー!事件!ぜひお迎えしたいです!」「これは絶対GETしないとですね〜」「ぜったいに。がちゃる。自分のデスクの上にかざる」「うっわ見つけたら絶対回す2回」「めっちゃ欲しい…」とカプセルトイに登場するのを心待ちにしている人も多数見受けられました。

作者のもんとみさんに、アイデアのきっかけについてなど、お話を伺いました。

―― コラボ企画での作品とのことですが、こちらの作品を思いついたきっかけはどのようなものだったのでしょうか?

メーカーさまから「たべもの×どうぶつ」というテーマをいただいて、コラボ企画第1弾の「しゃぼん玉ハムスター」が好評だったこともあり、第2弾も透明なものでいきたいなと考えていました。

透明な食べ物で美しいものや可愛いものを探していたときに、キッチンに置いていたはちみつを見てテーマにぴったりだとアイデアが浮かびました。

はちみつといえばクマさん。そこから考えを深めていき、「クマのはちみつボトルの赤ちゃんが、大きくなって立派なはちみつボトルとしてマーケットに並ぶ日を夢見ている……」というストーリーを思いつきました。

生まれたての赤ちゃんクマがぺたんとお座りをしていたり、ころころ転がったり、丸くなって眠っていたりするのをドキュメンタリー映像で見ていたので、その仕草をはちみつボトルと組み合わせてキャラクターをデザインしました。

―― その「しゃぼん玉ハムスター」というのが、こちら(左)です!

そして、ハムスターの隣にいるのが、制作途中のベビィベアです。



―― 本作品を作る際にこだわった点や、難しかったポイントを教えてください。

【こだわったポイント】

ほっぺのもっちり感にこだわりました! 正面から見たときだけでなく、横から見たときも赤ちゃんらしい自然な丸みになるよう、丁寧に修正を重ねました。ぜひ見ていただきたいポイントです。

【難しかったポイント】

造形前のラフイラスト制作時に、どう"赤ちゃんクマらしく"するかのデザインが難しく、大変でした。頭身を低くしたりテディベアの要素を入れてみたりと試行錯誤を重ね、メーカーさまと話し合いながら少しずつ今の形に整えていきました。

―― ちなみに、光の当たり具合で見え方が変わるのも、可愛いポイントになっているそうです。



―― 大きな反響がございますが、率直な感想をお聞かせください。

予想以上に反響をいただき驚いています! 海外の方からもコメントをいただき、国を問わず色んな方に気に入っていただけて嬉しいです。

カプセルトイは生活に必要なものではありませんが、暗いニュースが多い中、少しでも癒しにつながればいいなと思っています。

可愛いベビィベアは全部で4体。これはもう、全部そろえるしかないですね!