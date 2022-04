オンラインライブイベント「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」が17日、行われ、11人組グローバルボーイズグループ・INI、7人組ボーイズグループのBE:FIRSTが出演。この日、INIとBE:FIRSTは初めて同じステージに立ち、ファン垂涎のイベントとなった。

INIとBE:FIRSTが「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」に出演

「Gifted」と「Bye Good bye」の2曲を披露したBE:FIRSTのもとに、INIのメンバーが呼び込まれ、2組が初めて同じステージに。2組によるトークのMCは、BESTY(BE:FIRSTのファン)であり、MINI(INIのファン)であるタレントのユージが務めた。

ユージが「お互いに聞いてみたいことある?」と聞くと、RYUHEIはINIに対して「MV撮影で苦労したことはなに?」と尋ねた。INIの西洸人が「首を揺らす動きがあって、長い間撮影をやりまくっていたら途中、脳しんとうを起こしちゃって。後半はロキソニンを飲みながら撮影しましたね」と苦労話を披露した。

一方、BE:FIRSTに対してINIの後藤威尊が「BE:FIRSTさんは身長が高いし、体が大きい。体作りで意識していることは?」と質問。RYOKIは「結構食べるメンバーが多いですね。牛丼のキングサイズとか食べ比べたりしている。ライブ前は人によってはジムに行っています。僕はキックボクシングに通って足腰を鍛えている」と答えていた。

また、ユージから「デビューして半年はどう?」と聞かれると、2組とも「濃かった」「凝縮された日々だった」としみじみ。最後にINIとBE:FIRSTの代表者1人が締めのあいさつをすることになると、BE:FIRSTのRYOKIは「同じデビュー日なので、これからも素敵な音楽を届けられたらいい」といい、INIの木村柾哉は「今日は初共演であり生でステージを見させてもらった。これからも共演したり、切磋琢磨できたら」と語った。

「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」は、11人組グローバルグループ・INIがパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組『From INI』(毎週金曜25:00~)の初となるオンラインライブで、4月22 日のアースデーにちなんだメッセージを発信した。

INIとBE:FIRSTのほか、ラッパーのKEN THEサプライズでSKY-HIが出演した。なおINIは「KILLING PART」「CALL 119」「cardio」の3曲をパフォーマンスした。