日本マクドナルドは4月15日、ハッピーセット「トミカ」とハッピーセット「サンリオキャラクターズ」(各470円~500円)を全国の「マクドナルド」(一部店舗除く)で発売する。約5週間の期間限定販売を予定。

毎年大人気のトミカが今年も登場。第1弾(4月15日~28日)「トミカのまち」では「救急病院 & 日産 NV400 EV 救急車」などの働く車と街のパーツがセットになった全4種、第2弾(4月29日~5月12日)「トミカの道路」ではスポーツカーが爽快にサーキット道を駆け抜ける「サーキット(ストレート) & 日産 フェアレディ Z」など車と道路のパーツがセットになった全4種とひみつのおもちゃ1種がラインアップ。第1弾、第2弾の街や道路のパーツを繋げると大きな街になる。

「サンリオキャラクターズ」第1弾では、洋服の着せ替えシールを自由に貼って楽し む「ハローキティ きせかえスタンプ」などの全4種、第2弾では、アルファベットで遊べる「クロミ ABC カード」など全4種とひみつのおもちゃ1種がラインアップ。

4月16日・17日の2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セット購⼊につき「トミカ スペシャルDVD 2022」を、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購⼊につき「サンリオキャラクターズ メッセージシール」がプレゼントされる。

さらに、4月29日・30日・5月1日の 3日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セット購⼊につき「トミカ スペシャルシート」を、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を 1 セット購⼊につき「サンリオキャラクターズ キラキラポストカード」がプレゼントされる。

© TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L628531