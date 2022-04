WOWOWは、DREAMS COME TRUEが昨年12月に横浜アリーナで行なったアコースティック風味ライヴ 「DREAMS COME TRUE ACOUSTIC風味 LIVE 総仕上げの夕べ 2021/2022 ~仕上がりがよろしいようで~」を5月6日に独占放送する。

DREAMS COME TRUE

有観客ツアーとして昨秋より展開され、今年4月には国立代々木競技場第一体育館での追加公演2daysも行われるほど好評を博しているこのツアー。最新曲「次のせ~の!で – ON THE GREEN HILL –」をはじめ、今、彼らが伝えたい曲を全曲フルサイズで新たなアレンジとともに披露。改めてDREAMS COME TRUEの音楽と歌詩の世界を存分に楽しむことができる、貴重な内容となっている。

『DREAMS COME TRUE ACOUSTIC風味 LIVE 総仕上げの夕べ 2021/2022 ~仕上がりがよろしいようで~』は5月6日(金曜 21:00~)WOWOWライブにて放送、WOWOWオンデマンドにて配信。