あきんどスシローは、Niantic,Inc.およびポケモンが展開するiOS/Android向けの位置情報ゲームアプリ『Pokemon GO(ポケモン ゴー)』内で始まる新イベント「『Pokemon GO』パートナーリサーチ」にオフィシャルパートナーとして参加する。

『Pokémon GO』内で新たに始まる「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」は、特別なポケモンに出会うことができるタイムチャレンジ。このタイムチャレンジには、オフィシャルパートナーから入手できるプロモーションコードを持っている人のみ参加でき、スシローでは“対象のお持ち帰り商品”を購入した人にプロモーションコードが記載された参加券をプレゼントする。

プロモーションコードを登録すると「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」にチャレンジが可能に。タイムチャレンジをクリアすると道具をゲットでき、特別なポケモンにも出会えるとのこと。スシローの「パートナーリサーチ」で出会える特別なポケモンは、「ニャビー」「パッチール」「ガラガラ(アローラのすがた)」「イワンコ」。

今回、参加券が付く商品は3つ。中とろ、まぐろ、上穴子、かに本身等の厳選ネタが12種詰まった「特上12種1人前セット」、中とろ、たい、うなぎの蒲焼き等のこだわりネタが10種詰まった「特上10種1人前セット」、代々木上原にある星付きレストラン「sio」のオーナーシェフ鳥羽周作氏とともに開発した“冷めてもおいしい”新ジャンルのテイクアウト限定商品「すき焼き海鮮しゃり弁」。

また、Uber Eatsもしくは出前館のデリバリーサービスから注文しても参加券が付いてくるという。

なお、スシロー To Go、京樽・スシローは対象外。参加券がついた限定商品は、なくなり次第終了となる。

(C)2022 Niantic, Inc. (C)2022 Pokémon. (C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.