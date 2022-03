アウトドアファッション雑誌「GO OUT」は、キャンプイベント「GO OUT CAMP vol.17」を、静岡県富士宮市・ふもとっぱらにて4月22日~24日にかけて開催する。

同イベントはキャンプ初心者から、ソロ、ファミリーまで、誰もが楽しめるキャンプイベント。メイン会場はふもとっぱら(静岡県富士宮市麓156)、キャンプ会場は富士オートキャンプ場ふもと村(静岡県富士宮市麓174-1)で、ライブにショッピング、アクティビティ、ワークショップや自然体験など様々な内容が楽しめる。

またライブには、数々のヒット曲を世に送り出し現在も活動を続けるロックバンド「LINDBERG」や、今年でサウンド活動を休止する「MIGHTY CROWN」、クラブやバーなどの酒場でも演奏活動をしている「Three Little Birds (from THE SKA FLAMES)」と渡辺俊美がタッグを組んで登場するほか、ジャパニーズ・レゲエ・シーンで活躍する「PUSHIM」が出演する。

現在、ローソンチケットにて一般販売チケットを販売中。「1泊2日入場券」(車の同乗者・バイク・自転車・公共交通機関で来場の方は入場券のみ)が11,000円、22日15時から入場して前夜祭に参加できる「金曜宿泊入場券」が2,000円となっている。