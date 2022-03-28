360度カメラで宇宙生活を体感できるVR動画『Space Explorers: The ISS Experience -Special Feature』2作品が、28日からauスマートパスプレミアムで配信される。
同シリーズは、Felix＆Paul StudiosとTIME Studiosが、ISSの米国国立研究所、NASA、カナダ宇宙庁、および国際宇宙ステーションに関係する他の宇宙機関と共同で制作。第1弾として「Space Explorers: The ISS Experience」(全4エピソード)が公開されている。
今回公開された2作品のうち『Space Explorers The ISS Experience - Special Feature Spacewalkers』では、国際宇宙ステーションで船外活動をする2人の宇宙飛行士の様子を撮影し、日本人宇宙飛行士・星出彰彦氏も登場する。自身で視点を切り替えることができるため、より没入感のある宇宙遊泳を世界初の実写VRで体験できる。また、『Space Explorers The ISS Experience - Special Feature Home Planet』は、美しい日の出から日の入りまで、そして広大な自然あふれる地球の風景を約8分間の映像で視聴可能だ。
auスマートパスプレミアムはauだけではなく、ドコモやソフトバンクなど、どの携帯キャリアでも入会が可能。