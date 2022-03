1996年4月にスタートし、今春、放送27年目を迎えるTBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』。このたび、4月からの新テーマソングに、4人組ピアノロックバンド・SHE'S(シーズ)の新曲「Grow Old With Me」が決定した。

SHE'S (C)ユニバーサル ミュージック

SHE'Sはメンバーの4人全員が大阪府吹田市出身。バンド結成2年目の2012年、ティーンエイジャーのみが参加できるロックフェスティバル「閃光ライオット」のファイナリストに選出されたことで注目を浴び、2016年に「Morning Glow」でメジャーデビューした。彼らが生み出すバンドサウンドは作詞・作曲を手掛ける井上竜馬が奏でるピアノをメインに取り入れたメロディアスな楽曲が多く、他のロックバンドとは一線を画したエモーショナルなロックサウンドが多くのファンを魅了している。

昨年、バンド結成10周年&メジャーデビュー5周年のアニバーサリーイヤーを迎え、先月24日にはその集大成として初の日本武道館ワンマンライブ「SHE'Sin BUDOKAN」を開催。多くのファンを熱狂の渦へと導いた。

そんな SHE'Sが歌う「Grow Old With Me」は、SHE'Sが『王様のブランチ』のテーマソングとして書き下ろした新曲。軽快なメロディーと楽曲全体を彩るピアノを中心としたバンド隊に管楽器が加わり、春の訪れを想起させる楽曲。ファルセットによる清涼なメロディーが印象的なサビは、「Life is so beautiful」というフレーズの繰り返しで気持ちが前向きになる心地よい楽曲に仕上がっている。

新テーマソング「Grow Old With Me」の音源は、本日26日の『王様のブランチ』生放送内で初解禁された。4月2日の放送から『王様のブランチ』のテーマソングとして番組に華を添える。

■SHE'S・井上竜馬

『王様のブランチ』は、観ている人といつも一緒に人生を楽しんでいるように思えます。素敵な場所・カルチャー・ご飯に買い物など、日々を華やかにしてくれるヒントや情報を教えてくれる、喜びを分かち合える存在になっているのではないかと。そんな番組のテーマソングを聴いてこれからがワクワクできるように、と想いを込めながら曲を作りました!

■福島伸浩プロデューサー

『王様のブランチ』4月からの新テーマソングは SHE'Sさんが番組のために書き下ろしてくださった「Grow Old With Me」に決まりました。ボーカルの井上竜馬さんには番組にご出演いただいたこともあるのですが、言葉選びが優しく、穏やかな方という印象で、そんな SHE'Sのみなさんに『ブランチ』のテーマソングを作っていただけてうれしい限りです。

とにかく、サビの「Life is so beautiful」というフレーズを一度聴いていただきたいです。耳に残り、思わず口ずさみたくなるポジティブな歌詞で、多くの人の背中を力強く押してくれます。そして、手を叩く音が心地よく、聴いている人をワクワクさせてくれる曲で、土曜日に対する高揚感が随所に表れています。疾走感のあるメロディーと優しく寄り添ってくれる歌詞も番組にピッタリだと、確信しています。

4月という何かと変化が多いこの季節に、この曲と『王様のブランチ』が寄り添っていければと思います。4月から27年目を迎える『王様のブランチ』を、引き続きどうぞよろしくお願いします。