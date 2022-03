「第1回 日本観光ショーケース in 大阪・関西」が3月25日~27日に、インテックス大阪にて開催される。

同イベントでは、日本全国の観光地が一堂に集結。入場料無料で全国の観光地情報やノベルティ・試食などを体験できるという。3月26日・27日は両日900名限定で「孤独のグルメ」原作者・久住昌之氏のオリジナルイラスト入り巾着をプレゼントする。

会場内には各地のうまいものを取り揃えたキッチンカーが登場。ご当地の食材を使用した、「鹿児島県産黒豚餃子」や「仙台牛タン焼きそば」など人気メニューを販売する。抹茶スイーツや「台湾黒糖生タピオカドリンク」など各種飲み物なども販売し、休憩やデザートタイムでも楽しめるとのこと。

また、最新のARグラスを用いた宇宙飛行士の疑似体験エリアでは、人類が初めて月に着陸をしたアポロ時代から、2050年の月面都市ができるまでの様子を体験できるという。NFTで話題のVRアートを利用したデジタル観光コンテンツで、新しい観光コンテンツ制作の考え方を学べるとのこと。

さらにイベント開催を記念して、10万円分の旅行券が3名に当たるTwitterフォロー&RTキャンペーンも実施中。締め切りは3月27日17時まで。

なお、同イベントは来場事前登録制のため、公式ホームページより「来場登録」が必要となる。

●information

第1回 日本観光ショーケース in 大阪・関西

the 1st Japan Tourism Showcase in Osaka, Kansai

会期:2022年3月25日~27日

時間:10時~18時(27日のみ17時まで)

会場:インテックス大阪(大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102)