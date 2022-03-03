純烈の小田井涼平とタレントのLiLiCoが3日、「Tinder × ラブ・イズ・ブラインド JAPAN コラボレーション記念トークイベント」に登場した。
（オススメ動画）
🎬小田井涼平「技を食らったら脱退するかも…」 リーダー酒井がプロレスの先輩としてアドバイス『LiLiCo&純烈 DDTプロレス参戦記者会見』
https://youtu.be/vMvmaE1kxiM
🎬LiLiCo、夫の小田井涼平に生活感あふれるガチギレ！リーダー酒井は乱入してきたフェロモンズの餌食に！？『LiLiCo&純烈 DDTプロレス参戦記者会見』
https://youtu.be/9fM0QpeXumI
🎬純烈、3年前の“あの謝罪会見”と同じ場所に、同じスーツで登場！苦い思い出にLiLiCo「私が一番つらかった」『LiLiCo&純烈 DDTプロレス参戦記者会見』
https://youtu.be/aSEKn0sLY3U
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