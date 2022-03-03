キャンプ需要が高まる昨今。

作業着などで知られるワークマンが、2月22日からキャンプギアに本格参入しました。

ワークマンのアウトドアウェアと同じ素材を使用したものなど、約130アイテムものキャンプギアが登場したのです。今回は、その中から「キャンプ初心者にオススメ」6点を紹介します。

高機能なのにリーズナブルなアイテムが続々登場

先日開催された新製品発表会では、ソロでもファミリーでも活躍するアイテムがずらりと並んでいました。主要ターゲットは、ワークマンの高機能ウェア既存ユーザーで、初めてキャンプをする人。

ワークマンがキャンプギアに本格参入

筆者も最近キャンプの面白さに目覚めたビギナーということもあり、どんなアイテムをそろえるべきなのか気になっていたので、キャンプギアの担当者である、営業企画部マーケティング戦略グループVMDマネージャーの犬飼清秀さんからオススメアイテムを伺いました。

「BASICドームテント 1人用」

まずはキャンプの必需品として欠かせないテント。

構造がシンプルなドーム型で､撥水性のある生地でできており、1人でも簡単に設営できるベーシックなタイプです。

内部には収納ポケットやランタンなどを吊るせるフックもついており、機能性も充実しています。

「カラーバリエーションが豊富で、自分好みのテントを見つけることができると思います。後はなんと言っても4,900円と低価格なので挑戦しやすいのがポイント」

キャンプギアはお金がかかるイメージはありますが、5,000円以下でテントが買えるとなると初心者でもハードルの高さを感じさせないのでは。カラー展開は、迷彩・ネイビー・グリーン・レッド・キャメル・ヨコーテ×ブラウンの全6色展開。WEB限定で購入可能です。

「フュージョンダウンシュラフ」

こちらもキャンプをする上での必需品、シュラフ(寝袋)。

シュラフは1,500円から展開されていますが、中でもオススメは「フュージョンダウンシュラフ」と話す犬飼さん。

「ダウンなので軽く、防寒ウェアに使用されている､優れた保温力のワークマンの独自開発素材"フュージョンダウン"をたっぷり詰め込んだこのマミー型シュラフなので、冬のキャンプでも使えます。」

カラーはグリーンとブラックの2色展開。「DIAMAGICDIRECT(ディアマジックダイレクト)」加工が施してある表生地で、高撥水、汚れが取れやすく、コンパクトに収納できるのもポイントなのだそう。

「燃え広がりにくいローチェア」

キャンプ中にあると便利ですが、値段が高いイメージのある椅子。そんな中、まるでソファ感覚でゆったりと座れるローチェアが登場しました。

「せっかくのお気に入りの椅子を購入しても、キャンプ中に火の粉が飛んでしまい、穴が空いてダメにしてしまうケースをよく耳にします。本商品は2,000円以下で購入でき、燃えにくいのでオススメです」

収納時はコンパクトなサイズで持ち運びしやすく､組み立ても簡単。火の近くで暖をとる時にも安心して使えそうです｡

色展開はブラック・ネイビー・ブラウンの全3色。WEB限定ではマーブルや花柄なども取り扱っているので、自分の好みに合ったものを見つけることができます。

「耐熱フィールドテーブル」

通常のテーブルよりも高さのあるテーブルは、アルミ製で耐久性もあり、耐熱加工が施されているので、料理の時などマルチに活躍しそう。

「ローチェアのサイドテーブルとしても合うちょうど良い高さで、パーツがバラバラにならないので簡単に組み立てることができます」

解体するとこんなにもコンパクト

天板とセパレートさせ､さらにかさばりにくいスクエアフレームを採用しているので金属製とは思えないほどの軽さ。テーブルとは思えないほどのコンパクトさで収納ができます｡カラーは、グレー・ブラック・ネイビーの3色が用意されています。

「BASICスクエアタープ」

「天候に左右されるキャンプですが、アウトドアウェアで使用されている高撥水加工なので、天候を気にせずにキャンプを楽しみたい人にはオススメです」と話すこちらのタープは、日差しや雨よけとして使いやすいスクエアタイプ。

4人でのダイニングスペースにも十分なサイズ感なので、友達や家族と一緒の時に1つあるだけで天気を気にせずに安心して楽しむことができそうです｡カラバリはグリーン・迷彩・カフェオレの全3色で展開されます。

「ピックアップボストンキャリーバッグ」

1泊でもなんだかんだ多くなる荷物。そんな時に役立つのが大容量の荷物を運べる「ピックアップボストンキャリーバッグ」です。

「最近では電車やバスでキャンプに行く人もいるので、あらゆるシチュエーションで持ち運びがしやすい仕様になっています」と犬飼さん。

背中のファスナーを開けてタイヤをカバーするとボストンバックへ、バッグの上からショルダーベルトを引き出してナスカンを留めるとバックパックへと仕様を変えることができます。

ボタンを留めるとタイヤがカバーされるので汚れも気にならない

簡単にバックパックに

キャリーが引けない場所では、ボストンやバックパックにできるハイスペックなバッグなのです。

高撥水加工した生地を使用しているので汚れにくく、飛行機の手荷物としても持ち運べるサイズ感なので、キャンプだけでなく旅行でも使用できます。こちらのカラー展開はオレンジ・キャメル・オリーブの3色。

今回のオススメアイテムを実際に入れてみると、すっぽりと収まりまだ余裕もあります。

重たい荷物を運ぶストレスを少しでも緩和させるアイテムとなりそうです。キャンプ用品をそろえようと思うと意外とかさむ出費。これだけの高機能でリーズナブルなキャンプギアで一式そろえられれば、キャンプデビューの近道にもなりそう。

なお、紹介した商品はWEB限定商品となり、「返品・交換不可(商品不良の場合は、店頭での返金対応)」「店舗での取り寄せ不可」「店舗受け取りのみ可能(宅配での購入不可)」となるほか、店頭での商品開封は遠慮してほしいそうです。

今年こそキャンプデビューを考えている人はチェックしてみては?