平成以降に放映された歴代「仮面ライダー」作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」より、敵怪人(ヴィラン)をフィーチャーしたTシャツの第6弾が登場。「デザイン Tシャツ -VILLAIN-」(各8,800円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

最新弾は『仮面ライダーディケイド』より「アポロガイスト」、『仮面ライダーW』より「ナスカ・ドーパント」の2柄を展開。

「デザイン T シャツ -VILLAIN- アポロガイスト(DCD)|HENSHIN by KAMEN」は、「X ライダーの世界」からやってきたアポロガイストをデザインしたTシャツ。大ショッカーの大幹部として、組織の野望実現のため怪人たちを導かんとするアポロガイストの意思を『FOLLOW ME.FOR THE NEW WORLD.』のメッセージで表現している。

「デザイン T シャツ -VILLAIN-ナスカ・ドーパント|HENSHIN by KAMEN RIDER」は、園咲霧彦が変身したナスカ・ドーパントをデザインしたTシャツ。歩む道は違えど、左翔太郎と同じく自身の故郷を愛し、最後まで街を守り続けたナスカ・ドーパントを表現したのは、『A GOOD BREEZE BLOWS IN THIS CITY.』のメッセージだ。

(C)石森プロ・東映