平成以降に放映された歴代「仮面ライダー」作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」より、敵怪人(ヴィラン)をフィーチャーしたTシャツの第五弾が登場。「デザイン Tシャツ -VILLAIN-」(8,800円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

第五弾は、『仮面ライダーフォーゼ』からサジタリウス・ゾディアーツ、『仮面ライダー鎧武』からロード・バロンの2柄を展開する。

「デザイン Tシャツ -VILLAIN- サジタリウス・ゾディアーツ|HENSHIN by KAMEN」は、圧倒的な強さから恐怖を感じる存在でありながら、プレゼンターとのコンタクトを最大の目的としたサジタリウス・ゾディアーツの純粋なまでの意思を「What would I say if I met him.」のメッセージで表現。

「デザイン Tシャツ -VILLAIN-ロード・バロン|HENSHIN by KAMEN RIDER」は、駆紋戒斗が進化し、さらなる強さを獲得した姿であるロード・バロンをデザインしたTシャツ。苛烈なまでに強さに対しての信念を持ち、怪人の姿になってしても自身の強さを求めた駆紋戒斗の一貫した意思を『Power is everything.』のメッセージで表現している。

