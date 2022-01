フジテレビの動画配信サービス・FODでは『2022JリーグYBCルヴァンカップ』の注目カードを生配信。準備が整い次第アーカイブ配信し、プレーオフステージ以降の試合については、FOD内で順次発表する。

Jリーグ・天皇杯と並び国内三大タイトルに数えられる『ルヴァンカップ』は、他の大会とは一味違った戦いを観戦できる。まずは、各クラブに所属する有望な若手選手の活躍。「日本代表の登竜門」とも言われるニューヒーロー賞の歴代受賞者は、この大会での活躍をきっかけに多くの若手選手が日本代表へと羽ばたいてきた。名波浩、高原直泰、長谷部誠、原口元気など、錚々たる名前が並ぶ。

2022年大会は、前回覇者の名古屋に加え、前回準優勝のC大阪、鹿島、FC東京といったチームがグループステージから参戦。グループステージ全6節とプレーオフステージを勝ち抜き、決勝トーナメントに進むのはどのクラブなのか。そして、決勝トーナメント(プライムステージ)からはACL出場クラブが参戦し、準々決勝と準決勝は、ホーム&アウェー方式で行われる。

本形式は、天皇杯では見られない戦いで、各クラブは2試合トータルでの戦いとなり、仮にアウェーでの第1戦を落としてもホームで大逆転することは十分可能。選ばれし8クラブによるトーナメントは多くのドラマが生まれる。

また、地上波で放送される『中村憲剛のJリーグ盛り上げ隊2022~開幕直前! お宝(秘)情報ゲッツSP~』(2月15日26:00~)を、CS・FODでも放送・配信することが決定。中村憲剛が川崎フロンターレ、名古屋グランパス、浦和レッズなど注目チームを徹底分析する。

生配信概要は、以下の通り。

2月23日 GS第1節 14:00KO 大分トリニータ vs 鹿島アントラーズ

15:00KO FC東京 vs ジュビロ磐田

3月2日 GS第2節 19:00KO 鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪

19:00KO アビスパ福岡 vs FC東京

19:00KO 柏レイソルvs 北海道コンサドーレ札幌

3月26日 GS第3節 15:00KO 鹿島アントラーズ vs ガンバ大阪

4月13日 GS第4節 19:00KO セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ

4月23日 GS第5節 13:00KO 北海道コンサドーレ札幌 vs 柏レイソル

15:00KO 鹿島アントラーズ vs 大分トリニータ

5月18日 GS第6節 19:00KO ガンバ大阪 vs 鹿島アントラーズ

※上記試合はCS・フジテレビONE/TWO/NEXTでも生放送

※時刻はキックオフの時間

※スケジュールは予告なく変更になる可能性あり

※上記以降のスケジュールは決定次第発表