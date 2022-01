YOASOBI初のライブ映像集「THE FILM」が3月23日にリリースされる。

本作には昨年2月に開催された初のオンラインワンマンライブ「KEEP OUT THEATER」、ユニクロ「UT」とのコラボレーションで実現した配信ライブ「SING YOUR WORLD」、東京・日本武道館で行われた初の有観客ライブ「NICE TO MEET YOU」という計3本のライブ映像を収録。さらにYOASOBIに密着した「情熱大陸」の拡大版も収められる。

またパッケージは特製バインダーにライブ写真をまとめた豪華仕様となっている。

YOASOBI「THE FILM」収録内容

YOASOBI 1st ONLINE LIVE 「KEEP OUT THEATER」

01. あの夢をなぞって

02. ハルジオン

03. たぶん

04. ハルカ

05. 怪物

06. アンコール

07. 夜に駆ける

08. 群青

UT×YOASOBI ONLINE LIVE「SING YOUR WORLD」

01. 三原色

02. ハルジオン

03. もう少しだけ

04. たぶん

05. 怪物

06. アンコール

07. 夜に駆ける

08. ハルカ(with 大阪桐蔭高校吹奏楽部)

09. 群青(with 大阪桐蔭高校吹奏楽部)

「NICE TO MEET YOU」

01. あの夢をなぞって

02. 大正浪漫

03. ハルジオン

04. 三原色

05. もう少しだけ

06. ハルカ

07. たぶん

08. もしも命が描けたら

09. 夜に駆ける

10. 怪物

11. 優しい彗星

12. アンコール

13. ツバメ

14. 群青

15. ラブレター

「情熱大陸」拡大版