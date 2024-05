Mrs. GREEN APPLE大森元貴「いつ何が解禁なのか」「移動中に聴くけど良い曲！」新曲「Dear」＆コンテンツカレンダーについて語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。5月13日(月)の放送では、アバターアプリ「リヴリーアイランド」のコラボレーション企画や、新曲「Dear」のコンテンツカレンダーなどについてトークしました。Mrs. GREEN APPLEとアバターアプリ「リヴリーアイランド」のコラボレーション企画が5月16日(木)スタート!「リヴリーアイランド」は、錬金術から生まれた不思議な生き物「リヴリー」と暮らせるアバターアプリ。今回のコラボは、同アプリのファンを公言する藤澤との縁がきっかけとなり実現。メンバーとの共同研究により誕生した新種リヴリーをはじめ、大森、若井、藤澤の3人を表現したアバターやコラボガチャなど、さまざまな企画が用意されています。大森:「リヴリーアイランド」とのコラボ解禁されました~!

2024.05.16(thu) START

⁡#ミセスとリヴリー #MrsGREENAPPLE #リヴリー pic.twitter.com/fl1zKONx37

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) May 13, 2024我々は親和性が高いというか、りょうちゃんが大好きだもんね!藤澤:大好きです! 僕はメンバーに教えてもらって始めたアプリですけれども、一昨年に雑誌のインタビューでお話させていただきまして。若井:してましたね~!大森:まさか、正式にコラボまでいくとは! ぜひみんな見てみて!藤澤:今回のコラボは「普段『リヴリー』で遊んでないよ、っていうJAM'S(ミセスのファン)というか、生徒のみんなにも楽しんでもらえる内容になってます!若井:ぜひぜひ!大森:そして新曲「Dear」のコンテンツカレンダーも解禁になりました!

【NEWS✉️】

⁡

新曲「#Dear」の配信リリース日が、5月20日(月)に決定✨

⁡

リリースへ向けて連日展開していくコンテンツカレンダーを公開しました🗓️

⁡

皆さま、楽しみにお待ちください!

⁡#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/HTkpGViXEn

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) May 13, 2024ちゃんと見て、いつ何が解禁なのかっていうのをぜひ楽しんでください!「Dear」配信されますので。若井:これも大事ですから!大森:俺、移動中に「Dear」を聴くんだけど、いい曲だよね! ぜひ楽しんでください!番組では他にも今夏、アプリサービス「TTFC(東映特撮ファンクラブ)」で配信される「忍者戦隊カクレンジャー」の続編「忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編」への出演が決まった大森が、思いを語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/