高橋海人(King & Prince)、滝沢カレン、チョコレートプラネットが、日本テレビ主催のダンスコンテスト「THE DANCE DAY」の大会サポーターに就任した。

「THE DANCE DAY」は“ただ、楽しませた人の勝ち”というルールのもと、日本全国からジャンルやプロアマ問わずさまざまなダンサーを募集して優勝を競い合うダンスの祭典。今年の審査員にはshoji(s**t kingz)、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、RIEHATAが名を連ねている。

高橋は5月27日に放送される決勝大会において、ファイナリストたちにエールを送るスペシャルパフォーマンスを披露することが明らかとなった。

高橋海人(King & Prince)コメント

今回、「THE DANCE DAY」に大会サポーターとして出演させていただくことになりました。

自分も幼稚園の年長クラスの時からダンスをやっているので、こういった場に参加できてとても光栄に思います。

芸能界の錚々たるダンサーのみなさんとスペシャルなパフォーマンスを披露します!

ぜひ放送を楽しみにしていてください!

日本テレビ系「THE DANCE DAY」

2024年5月27日(月)19:00~

<出演者>

MC:井上芳雄

進行:水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

審査員:shoji(s**t kingz)/ TAKAHIRO / 仲宗根梨乃 / RIEHATA / and more

大会サポーター:伊原六花 / 高橋海人(King & Prince)/ 滝沢カレン / チョコレートプラネット / and more



※高橋海人の高ははしごだかが正式表記。