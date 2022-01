福山雅治が1月28日に「Another Story of Promise for the Future『裸の音』」と題した無観客生配信ライブを行う。

現在開催中の全国ツアー「WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 "Promise for the Future"」のうち1月27日と28日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演を、現在の新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み延期とした福山。今回の配信ライブはこの延期を受けて「バンドメンバー、コンサートスタッフ、そしてすでに押さえている会場が存在するということは、そのままライブが開催できる状況」として急遽決定した。

当日のセットリストは「Promise for the Future」とは全く異なる内容が予定されており、会場のアリーナにバンドセットや音響機材、照明などを設置して“心から音楽を楽しむ姿、音楽が生まれてくる瞬間を生中継する”という構想のもと届けられる。また会場でのリハーサルの模様も生中継し、ライブが作られる過程そのものを全国に公開する。

視聴チケットは現在販売中。生配信終了後、2月5日には再配信も行われる。

Another Story of Promise for the Future「裸の音」

2022年1月28日(金)

<タイムテーブル>

13:30~17:00頃 ライブリハーサル生中継

20:00~ ライブ開演

※17:00~20:00はセッティング中の会場の様子を生中継



チケット販売URL

国内:https://w.pia.jp/t/fukuyama-yoyogi-pls/

海外:https://w.pia.jp/a/fukuyamamasaharu22-engpls/

再配信

2022年2月5日(土)

<タイムテーブル>

17:00~ ライブリハーサルブロック

20:00~ ライブブロック