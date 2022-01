7人組ボーイズグループ・BE:FIRSTが、25日から始まるJAPAN FM LEAGUE5局の共同キャンペーン「JFL presents FOR THE NEXT 2022」のテーマソングを担当する。

同キャンペーンは、J-WAVEほかJFL5局が新しい音楽を生み出す“NEXT GENERATION ARTIST”を選定し、次世代を担うミュージシャン、リスナーを応援するプロジェクト。今年はSKY-HI率いるレーベル「BMSG」とのコラボレーションとなり、BE:FIRSTがタイアップアーティストを務める。

今回のテーマソングは、レーベルメイトのラッパー・Novel Coreが同キャンペーンのために書き下ろした新曲で、BE:FIRSTが月曜レギュラーパーソナリティを務めるJ-WAVE『SPARK』(毎週月曜~木曜24:00~25:00)で24日、初オンエアされる。

また、同キャンペーンでは3月4日にライブイベント「LIVE FOR THE NEXT」を東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催する。テーマソングを担当するBE:FIRSTのほか、SKY-HI、Novel Core、Aile The ShotaのBMSGアーティストが集結。ソロステージに加え、ここでしか見ることのできないコラボパフォーマンスも披露する。

チケットは、24日(12:00~)からチケットぴあで受付開始。前売りチケット8,000円、学割チケット5,000円の2種類が発売される。なお、同ライブの模様を中心とした特別番組が各局でオンエア予定。