木村拓哉の新曲「Beautiful Things」のミュージックビデオの監督を斎藤工が務めていることが明らかになった。

「Beautiful Things」は、木村が1月19日にリリースする2ndアルバム「Next Destination」の収録曲。撮影は千葉・九十九里の砂浜で行われ、MVは朝日に照らされる中でカウボーイハットをかぶった木村が乗馬をしながら颯爽駆けていく映像などで構成されている。撮影前に斎藤は「私自身、木村さんと作品を作れることに対し湧き上がる凄まじい感情はありつつも肩の力を抜いて、世界にひとつの特別な作品を一緒に楽しんで作り、みなさんに届けたいと思います」、木村は「ずっと現場で一緒になにか作りたいと話してきたので、実現できたことが嬉しいし、なにも不安がない。監督斎藤工が現場でなにを要求してくれるのかが楽しみでもあるし、ドキドキ感もあるが、思いっきり楽しみたいと思います」とコメントしていた。

なお12月29日(水)にGYAO!にて配信される番組「木村さ~~ん! 特ば~~ん4!」では「Beautiful Things」ともう1曲のアルバム収録曲「OFF THE LIP」のMV制作過程を追う内容が放送される予定。ゲストとして斎藤と、「OFF THE LIP」のMVに出演した武田真治、RED RICE(湘南乃風)、江口のりこが出演する。完成したMV2作品は番組内で公開される。また関連映像として、木村の1stアルバム「Go with the Flow」に収録された楽曲のMV制作の過程を追った2020年1月配信の番組「木村さ~~ん! 特ば~~ん2!」が本日12月26日より期間限定で無料配信されている。

GYAO!「木村さ~~ん! 特ば~~ん4!」(全4回)

配信日時:2021年12月29日(水)12:00~

配信URL:https://yahoo.jp/r2tSCb

<出演者>

木村拓哉 / 江口のりこ / 斎藤工 / 武田真治 / RED RICE

GYAO!「木村さ~~ん! 特ば~~ん2!」(全6回)

配信日時:2021年12月26日(日)12:00~4月30日(土)23:59

配信URL:https://yahoo.jp/vufXxH