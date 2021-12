「オリコン年間ランキング2021」が22日に発表され、「作品別売上数部門」における音楽映像作品のDVDとBlu-ray Disc(以下BD)の期間内売上枚数を合算集計した「ミュージックDVD・BDランキング」では、嵐の音楽映像作品『アラフェス2020 at 国立競技場』が、期間内売上DVD:33.5万枚、BD:44.0万枚、合計売上77.5万枚で1位を獲得した(オリコン調べ・集計期間2020年12月28日付〜2021年12月20日付)。

嵐はこれで、一昨年の『5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019』(2019年10月発売)、 昨年の『ARASHI Anniversary Tour 5×20』(2020年9月発売)に続き、3年連続、 通算6度目の1位に。自身が歴代1位の記録を持つ「年間ミュージックDVD・BDランキング通算1位獲得数」を自己更新した。

なお嵐は、「年間ミュージックDVD・BDランキング」がスタートした2014年度から、毎年度となる8年連続の期間内売上50万枚超えを達成。同ランキングで、8年連続期間内売上50万枚超えを達成しているのは嵐のみ。

『アラフェス2020 at 国立競技場』は、2020年11月3日のCDデビュー日に配信ライブとして開催された同名ライブを収録。8月9日付での「週間ミュージックDVD・BDランキング」では、今年度最高初週売上となる初週売上67.5万枚で初登場1位に。11作連続、通算11作目となる1位を獲得した。