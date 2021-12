BUMP OF CHICKENの楽曲「Stage of the ground」が、サッポロビールのCM「第98回箱根駅伝 4年生力篇」に使用される。

このCMは1月2日(日)と3日(月)の日本テレビ系「第98回東京箱根間往復大学駅伝競走」の番組内で放送。絆やチームワークによって大きな力が生まれる大学駅伝の要となる最上級生に焦点を当て、最後の箱根路に挑む選手を応援する内容となっている。

CMソングの「Stage of the ground」はBUMP OF CHICKENが2002年にリリースしたアルバム「jupiter」の収録曲。迷いながらも進み続ける人を勇気付ける歌詞に、葛藤や迷いを抱えながらもチームを引っ張る4年生の姿を重ねてエールを送りたいという思いからこの曲が選ばれたという。

日本テレビ系「第98回東京箱根間往復大学駅伝競走 往路・復路」

2022年1月2日(日)7:00~14:05(予定)

2022年1月3日(月)7:00~14:18(予定)