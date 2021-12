歌手のMISIAによる日本テレビ系音楽特番『HAPPY クリスマス おもちゃ屋 MISIA』が、21日(23:59~)に放送。KinKi Kidsの堂本剛と明石家さんまをゲストに迎える。

ライブブロックでは、1日発売されたニューアルバム『HELLO LOVE』から藤井風による楽曲提供で話題の新曲「Higher Love」などを歌い上げる中、スペシャルゲストとして堂本が登場。自身がMISIAに提供した「あなたとアナタ」をデュエットし、「本当にうれしくて。家族も大盛り上がりで、『あのMISIAさんがあんたの歌歌ってるの?』ってめちゃくちゃ盛り上がったんですよ」と改めてMISIAに楽曲への思いを伝える。

さらに、マライア・キャリーの「All I Want For Christmas Is You」や、桑田佳祐の「白い恋人達」など、名曲満載の豪華クリスマスカバーメドレーでは、KinKi Kidsのデビュー曲「硝子の少年」などを手がけた山下達郎の「クリスマス・イブ」をコラボ。メドレーには他にも、EXITやLittle Black Dress、星屑スキャットが参加する。

トークブロックでは昨年に続きEXITと、今年はプライベートでもMISIAと交流があるさんまが登場。コロナでずっと渡せずにいたというMISIAの誕生日プレゼントを持参したさんま。MISIAが「かわいい~!」と絶賛した、さんまの激レアプレゼントとは。

また、昨年も大盛り上がりを見せた『おもちゃ屋MISIA』恒例のクリスマスプレゼント交換も。クリスマスの思い出トークでは、それぞれの残念だったクリスマスのエピソードを披露する。さんまが「MISIAのグラタンはうまい!」と絶賛する料理上手のMISIA。ある時クリスマスパーティーの差し入れに煮卵を60個作ることになったが、殻むきに大苦戦し、深夜に4時間かけて泣きながら卵の殻をむいたという知られざる一面も明らかに。 レアなエピソードが次々に飛び出すトークの一部は、16日午前0時からHuluで先行配信される。

MISIAは「『歌は私たちの心を癒やしてくれる』『歌は私たちの心に元気をくれる』そんな歌を今年も歌って参りました。今回は素晴らしいゲストの方を迎えてのトーク、素晴らしいミュージシャンを迎えての音楽と、おもちゃ箱を開けた時のワクワクやドキドキが詰まった時間を私自身が過ごさせて頂きました。皆さんにとってもそんな時間をお届けすることができたらとてもうれしいです」と話している。