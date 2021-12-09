2022年1月からの放送開始が予定されているTVアニメ『王子の本命は悪役令嬢』のPVがAnimeFestaと公式YouTubeチャンネルにて公開。12月10日(金)18時から、AnimeFestaにて第1話先行配信が決定した。
コミックシーモア電子コミック大賞のノミネートや、WEB広告でも話題となった異世界転生TL『転生初夜からむさぼりエッチ～王子の本命は悪役令嬢』(原作：Re:mimu)を原作とした本作。
TVアニメ放送に向けて公開されたPVでは、主題歌「アストロラーベを狂わせて」も公開。オンエア版は、シリウス・イヴェール(cv. 高塚智人)、プレミアム版はシリウス・イヴェール(cv. 猿飛総司)がそれぞれ歌唱している。
●【公式】TVアニメ「王子の本命は悪役令嬢」オンエア版Ver.2022年1月放送スタート！【PV】
●【公式】TVアニメ「王子の本命は悪役令嬢」プレミアム版Ver.2022年1月放送スタート！【PV】
TVアニメ『王子の本命は悪役令嬢』は、TOKYO MX・BS11にて2022年1月より毎週日曜深夜1:00～放送、AnimeFestaにて）2022年1月より毎週日曜深夜0:00～配信予定。大人向けプレミアム版は「AnimeFesta」限定で配信。
12月10日(金)18時から、AnimeFestaにて第1話先行配信も決定しているので、こちらもチェックしておきたい。各詳細はアニメ公式サイトにて。
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