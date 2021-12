ダンス&ボーカルグループ・AAAの與真司郎が8日、東京・SHIBUYA109 渋谷店でポップアップストア「446 -DOUBLE FOUR SIX -」(同所にて12月25日まで開催)のオープンイベントに出席した。

「446 -DOUBLE FOUR SIX -」のオープンイベントに出席した與真司郎

同店は、與が9月から10月にかけて全国5都市を駆け巡ってきた休止前最後のソロアリーナツアー「SHINJIRO ATAE ARENA TOUR -THIS IS WHERE WE PROMISE-」の写真展および販売、自身がプロデュースするライフスタイルブランド「446 - DOUBLE FOUR SIX -」の商品やオリジナルグッズを販売する。

店内を見ての感想を聞かれた與は「なかなかいいですね!」と声を弾ませ、「『446 - DOUBLE FOUR SIX -』の次のSSもありますし、ここでしか買えないものもありますし、この前のソロアリーナツアーの写真がいっぱいあるので、ファンのみなさんに喜んでもらえるような空間になっているんじゃないかなと思っています」と自信を覗かせた。また、展示・販売される写真の中でお気に入りの1枚を尋ねられると「赤いシャツで女性のダンサーと絡んでいるのは、歳がいったからセクシーさが出せた曲でもあるので、そういう写真をうまく撮ってもらったので嬉しいなと思います」と笑顔で語った。

また、現在開催中のAAAドームツアーをもってソロとしてのアーティスト活動を休止する與だが、ソロアリーナツアーを行い「またアーティストとして戻ってきたいなという思いがすごく増しましたね」と吐露。改めて、ファンの前でパフォーマンスをすることが好きだと強く感じたそうで「一旦『休止』って言ったからこそ気付けたことかなと思います。ファンのみなさんに必要とされている感覚を今まで以上に感じて、本当に感謝できるライブになりました」と振り返った。

そして、AAAドームツアーも全13公演中残り7公演となったが「埼玉から始まって、13公演いっぱいあるから楽しみだなと思っていたら、もう折り返しに来ちゃって、(ライブを)やるたびにファンのみなさんとの思い出とか、メンバーとの思い出がたくさん蘇ってきて、何回も泣きそうになっているんですけど、泣かずに最後まで行きたいなと思っています。今のところ泣いてはいないんですけど、すごく感情的なライブになっています」としみじみと語った。

さらに、アーティストとしていつ頃、戻って来るのかとの問いに、與は「今のところ全然考えていなくて。ファンのみなさんが待ってくれているのなら、早すぎてもアレなんですけど(笑)、AAAが一旦終わってどういう気持ちになるかわからないので、そのあとにゆっくり考えながら戻ってきたいなと本当に思いました」と吐露し、AAAのメンバーとは、復帰時期などについて話をしているのか尋ねられると「そのあとの話はちゃんとはできていないんですけど、宇野実彩子とはよくご飯に行ったりもしますし、お互いの家を行き来する仲なので、いろいろ話しますけど『いつかまた一緒に歌いたいね』という話はよくしています」と打ち明けた。

来年以降の活動については「来年、アーティスト活動は休止するんですけど、エイベックスに入って18年、19年くらい、1回も大きい休みがなかったので、ちょっと休みながらも、コロナ次第ですけど海外に飛んでみたり、自分の時間も持ちたいなと思いながらも、ファンのみなさんと楽しめるイベントとかはしたいと思っています」と目を輝かせ、どんなファンイベントをしたいか追求されると「トークショーは毎年、人が全然入っていなかった十数年前からファンのみなさんの近くにいたいなと思ってやっていて、ドームツアーをやってもどのトークショーをやめなかったのは、ファンのみなさんを近くに感じられるのが自分の生き甲斐で楽しかったので、それは来年もやりたいなと思っています」と胸の内を明かしていた。