dTVが11日より、AAA・與真司郎のドキュメンタリー映像『New Discovery in Hawaii』の独占配信をスタート。過去のミュージックビデオやライブ映像などから選りすぐりの作品とともに特集する。

與真司郎

『New Discovery in Hawaii』は與にとって初となるソロDVD作品。與がオアフ島の街を歩き、気になった場所を訪れ、気になった店に入り、気になった人物に話しかけ本格的な英会話を披露する。さまざまな出会いを通して新たな発見(New Discovery)をし、日本での生活、AAAのこと、これからの自分について南の楽園から思いを馳せる。

あわせて、ソロ初のミュージックビデオやライブ映像など豪華作品も多数配信スタート。2016年にリリースしたソロ名義でのファースト配信楽曲「Reunited」、配信リリース第3弾の楽曲「CAN'T STOP」、30歳という節目を記念してリリースされたAnniversary Album『THIS IS WHO I AM』収録楽曲のなかから、迫力あるダンスが話題となった「Love Sugar」など全6曲のミュージックビデオを一挙配信する。さらに、総動員数6万人を記録した初のソロライブ映像・Anniversary Live「THIS IS WHO I AM」のスペシャル配信も開始する。

また本日11日、アーティスト活動休止前の最後のアルバムとなる『THIS IS WHERE WE PROMISE』が発売。これまでの音楽活動を応援してくれたファンへの感謝とまた会えることへの誓いを込めた作品となっている。そして、同アルバムを引っ提げての全国アリーナツアー「SHINJIRO ATAE ARENA TOUR -THIS IS WHERE WE PROMISE-」の開催も決定。宮城、愛知、大阪、神奈川、福岡の5都市9公演のツアーとなっている。