アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2021FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう8日(18:30～)に放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18時半～
・THE ALFEE × 加藤礼愛×北本莉斗「星空のディスタンス」
・GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」
・ミュージカル『フィスト・オブ・ノーススター～北斗の拳～』カンパニー「心の叫び」「愛をとりもどせ！！」
・山崎育三郎 × 3時のヒロイン「僕のヒロインになってくれませんか?」
・WANIMA × 安田章大（関ジャニ∞）「ともに」
●フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲
・sumika「Jasmine」／情報番組『バイキングMORE』
・SEKAI NO OWARI「バードマン」／情報番組『めざまし8』
■19時頃～
・A.B.C-Z「火花アディクション」
・ENHYPEN「Permission to Dance」「Tamed-Dashed」
・Creepy Nuts「のびしろ」
・T.M.Revolution「WHITE BREATH」
・東京事変「秘密」
・乃木坂46「最後のTight Hug」
・ミュージカル『マイ・フェア・レディ』カンパニー SPメドレー
・ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士「刀剣乱舞」
・Liella!「未来予報ハレルヤ！」
●フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲
・矢野顕子「ひとつだけ」／ドキュメンタリー『セブンルール 』
■20時頃～
・佐藤浩市 × 江口洋介 × 小澤征悦「横浜ホンキー・トンク・ブルース」
・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「HEATWAVE」
・ジャニーズWEST「進むしかねぇ」
・東京スカパラダイスオーケストラ × ムロツヨシ「めでたしソング」
・Hey! Say! JUMP「Sing-along」
・矢部浩之 × 石崎ひゅーい「スタンドバイミー 」
●フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲
・MAN WITH A MISSION「Remember Me」／ドラマ『ラジエーションハウスII～放射線科の診断レポート～』
・優里「ベテルギウス」／ドラマ『SUPER RICH』
●『機動戦士ガンダム』シリーズ 特別プログラム(ナレーション：小野賢章)
・［Alexandros］「閃光」／映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』
・T.M.Revolution「INVOKE-インヴォーク-」／TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』
・森口博子「水の星へ愛をこめて」／TVアニメ『機動戦士Ζガンダム』
■21時頃～
・あいみょん「ハート」
・上白石萌音 × 木村弓「いつも何度でも」
・木梨憲武 × 所ジョージ「私は神様を知っている」
・木梨憲武 × 所ジョージ × 宇崎竜童「沖縄ベイ・ブルース」
・SixTONES「Rosy」
・スピッツ「大好物」
・東京事変「原罪と福音」
・ミュージカル『ガイズ＆ドールズ』／井上芳雄 × 浦井健治「Luck Be a Lady」
・ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』／中川晃教 × 花村想太（Da-iCE）「君の瞳に恋してる」
・ミュージカル『ボディガード』／柚希礼音 × 新妻聖子 × May J.「I Will Always Love You」
・優里「ドライフラワー」
●フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲
・Da-iCE「DREAMIN' ON」／TVアニメ『ワンピース』
・氷川きよし「限界突破×サバイバー」／TVアニメ『ドラゴンボール超』
■22時頃～
・AKB48 ×（あの卒業生と！？）「根も葉もRumor」
・KAT-TUN「EUPHORIA」
・桑田佳祐「SMILE～晴れ渡る空のように～」
・桑田佳祐「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」
・斉藤由貴×生田絵梨花「卒業」
・J-JUN（ジェジュン）「セカンド・ラブ」
・ジェニーハイ「夏嵐」
・平手友梨奈「No Time To Die」／ビリー・アイリッシュ
・矢野顕子「音楽はおくりもの」