アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2021FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう8日(18:30～)に放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18時半～

・THE ALFEE × 加藤礼愛×北本莉斗「星空のディスタンス」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

・ミュージカル『フィスト・オブ・ノーススター～北斗の拳～』カンパニー「心の叫び」「愛をとりもどせ！！」

・山崎育三郎 × 3時のヒロイン「僕のヒロインになってくれませんか?」

・WANIMA × 安田章大（関ジャニ∞）「ともに」

●フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲

・sumika「Jasmine」／情報番組『バイキングMORE』

・SEKAI NO OWARI「バードマン」／情報番組『めざまし8』



■19時頃～

・A.B.C-Z「火花アディクション」

・ENHYPEN「Permission to Dance」「Tamed-Dashed」

・Creepy Nuts「のびしろ」

・T.M.Revolution「WHITE BREATH」

・東京事変「秘密」

・乃木坂46「最後のTight Hug」

・ミュージカル『マイ・フェア・レディ』カンパニー SPメドレー

・ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士「刀剣乱舞」

・Liella!「未来予報ハレルヤ！」

●フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲

・矢野顕子「ひとつだけ」／ドキュメンタリー『セブンルール 』

■20時頃～

・佐藤浩市 × 江口洋介 × 小澤征悦「横浜ホンキー・トンク・ブルース」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「HEATWAVE」

・ジャニーズWEST「進むしかねぇ」

・東京スカパラダイスオーケストラ × ムロツヨシ「めでたしソング」

・Hey! Say! JUMP「Sing-along」

・矢部浩之 × 石崎ひゅーい「スタンドバイミー 」

●フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲

・MAN WITH A MISSION「Remember Me」／ドラマ『ラジエーションハウスII～放射線科の診断レポート～』

・優里「ベテルギウス」／ドラマ『SUPER RICH』

●『機動戦士ガンダム』シリーズ 特別プログラム(ナレーション：小野賢章)

・［Alexandros］「閃光」／映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』

・T.M.Revolution「INVOKE-インヴォーク-」／TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』

・森口博子「水の星へ愛をこめて」／TVアニメ『機動戦士Ζガンダム』

■21時頃～

・あいみょん「ハート」

・上白石萌音 × 木村弓「いつも何度でも」

・木梨憲武 × 所ジョージ「私は神様を知っている」

・木梨憲武 × 所ジョージ × 宇崎竜童「沖縄ベイ・ブルース」

・SixTONES「Rosy」

・スピッツ「大好物」

・東京事変「原罪と福音」

・ミュージカル『ガイズ＆ドールズ』／井上芳雄 × 浦井健治「Luck Be a Lady」

・ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』／中川晃教 × 花村想太（Da-iCE）「君の瞳に恋してる」

・ミュージカル『ボディガード』／柚希礼音 × 新妻聖子 × May J.「I Will Always Love You」

・優里「ドライフラワー」

●フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲

・Da-iCE「DREAMIN' ON」／TVアニメ『ワンピース』

・氷川きよし「限界突破×サバイバー」／TVアニメ『ドラゴンボール超』

■22時頃～

・AKB48 ×（あの卒業生と！？）「根も葉もRumor」

・KAT-TUN「EUPHORIA」

・桑田佳祐「SMILE～晴れ渡る空のように～」

・桑田佳祐「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」

・斉藤由貴×生田絵梨花「卒業」

・J-JUN（ジェジュン）「セカンド・ラブ」

・ジェニーハイ「夏嵐」

・平手友梨奈「No Time To Die」／ビリー・アイリッシュ

・矢野顕子「音楽はおくりもの」

