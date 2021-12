5人組ダンス&ボーカルユニットのM!LKが、2022年1月21日に新体制として初の写真集『M!LK PHOTOBOOK M!LK a la mode』(主婦と生活社 2,750円)を発売することがわかった。

写真集『M!LK PHOTOBOOK M!LK a la mode』左から曽野舜太、吉田仁人、佐野勇斗、山中柔太朗、塩崎太智 撮影:後藤倫人(D-CORD)

同作は、11月24日に「Ribbon」でメジャーデビューを果たしたM!LKの2年半ぶり、新体制としては初の写真集。今回先行公開された全身黒のスーツ姿のほか、今年の干支でグループ名にも縁のある“牛”のイラストをメンバーが描く様子などの撮り下ろしが収録される。そして今年7月、8月に開催された「M!LK BEST L!VE TOUR ~Thank you for your smile~」に密着。歌って、踊って、笑って、泣いた今年の夏の全てが詰まった1冊になっている。

また、2022年2月13日には神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールでワンマンライブの開催も決定。音楽活動以外でも、ドラマや舞台、モデルなど精力的に活動を展開しており、メンバーの佐野勇人は、現在放送中の日本テレビ系ドラマ『真犯人フラグ』に出演中で、2022年2月には映画『嘘喰い』の公開も控えている。