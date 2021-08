5人組ダンス&ボーカルユニットのM!LK(佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人)が、9月28日に2022年のオフィシャルカレンダー『M!LK OFFICIAL CALENDAR 2022』(SDP 2,200円)を発売することが決定し、あわせて表紙、購入特典となるアナザー表紙のサンプル画像、そしてメイキング映像が18日、公開された。

『M!LK OFFICIAL CALENDAR 2022』表紙

M!LKは現在、夏のZeppツアー「M!LK BEST L!VE TOUR ~Thank you for your smile~」を開催中。音楽活動にとどまらず、ドラマ、映画、舞台、モデルと活躍の場を広げている。また、メンバーの佐野は現在放送中のTBS系日曜劇場『TOKYO MER~走る緊急救命室~』(毎週日曜21:00~)、20日公開の映画『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ファイナル』など話題作への出演が続き、注目を集めている。

そんな彼らの今回のカレンダーは、M!LKの楽曲「サラブレッド御曹司 CITY BOY」にかけて、「スマートな“CITY BOY”のM!LKが、イマドキのオシャレなホテルでチルアウト」というコンセプトで撮影。表紙は5人が白シャツでホテルのベッドに寝転んでいるシーンで、リラックスした中に大人の色気も感じられる。

購入特典として5人それぞれの“ベッドでの1枚”を使用した「アナザー表紙」(全5種からランダムで1枚)を封入。自分の“推し”が表紙のカレンダーを飾ることができる。 さらに、M!LKオフィシャルファンクラブ『PREMIUM MILK』で購入すると、メッセージ入りボーナスページが特典として収録される。

また後日、発売記念オンラインイベントの開催も予定。詳細はSDPのHPにて発表される。

■リーダー・吉田仁人コメント

僕らのカレンダーでおうちを彩って、元気な気分で毎日をスタートしてもらえたらと思いながら撮影しました。セクシーでスタイリッシュなM!LKで、楽しい1年にしてください! 2022年もM!LKは変わらず、皆さまのそばにいます。











アナザー表紙サンプル

(C)SDP