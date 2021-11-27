『女芸人No.1決定戦 THE W 2021』のファイナリスト10組が27日、発表された。決勝戦は、12月13日(20:00～22:54)に日本テレビ系で生放送される。

『女芸人No.1決定戦 THE W 2021』ファイナリスト10組

決勝進出を決めたのは、以下の10組(五十音順)。

・Aマッソ(ワタナベエンターテインメント、決勝進出：2年連続2度目/芸歴：12年目)

・女ガールズ(吉本1人＋アマチュア2人、初/2年目)

・オダウエダ(吉本興業、2年連続2度目/8年目)

・スパイク(吉本興業、2年連続2度目/13年目 ※昨年病気で欠場)

・TEAM BANANA(吉本興業、2年連続2度目/14年目)

・茶々(吉本興業、初/2年目)

・天才ピアニスト(吉本興業、初/6年目)

・ヒコロヒー(松竹芸能、初/11年目)

・紅しょうが(吉本興業、2年連続3度目/熊元プロレス9年目・稲田美紀11年目)

・ヨネダ2000(吉本興業、初/4年目)



決勝戦は、昨年より1人増えたプロ7人(後日発表)による審査。10組が、5組ずつAブロック・Bブロックに分かれ、両ブロック、1ネタ終えるごとに「暫定1位」を決定。今年は、各ブロックで暫定1位になれなかった芸人の中から、視聴者のデータ放送による「国民投票枠」1組も選出。2ブロックの「暫定1位」各1組＋「国民投票」枠1組の計3組が、最終決戦に進出して優勝を争う。

MCには、後藤輝基(フットボールアワー)と水卜麻美アナウンサーが決定。3年連続のタッグとなる。

今年の総エントリー数は、過去最高の700組。決勝に進めなかった準決勝進出者は、以下の通り。

Attack、あっぱれ婦人会、合わせみそ、石野桜子、エルフ、オトメタチ、おもちの列島、河邑ミク、CRAZY COCO、根菜キャバレー、紺野ぶるま、ターリーターキー、大吟嬢、高田ぽる子、つぼみ大革命、にぼしいわし、ハイツ友の会、はなしょー、福士奈央、フタリシズカ かりこる、変ホ長調、ポッポテンポ、POFFY、堀川絵美、みほとけ、もじゃ、爛々、2年に1度

■過去4大会実績

・第1回（2017年）優勝：ゆりやんレトリィバァ（参加636組）

・第2回（2018年）優勝：阿佐ヶ谷姉妹（参加606組）

・第3回（2019年）優勝：3時のヒロイン（参加627組）

・第4回（2020年）優勝：吉住（参加646組）