お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが、その年に圧倒的な活躍をみせた人を称えるアワード「GQ MEN OF THE YEAR 2021」に選出され24日、都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2021」フォトコールに出席した。

メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』(コンデナスト・ジャパン刊行)が毎年開催している同アワード。今年は「勇者たちの年」をテーマに受賞者を選出した。

「メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディアン賞」を受賞したゆりやんは、インパクトあるダークリップで存在感を放ち、「非常にありがたい賞」と喜ぶと、おなじみの感極まったフリ。さらに二重にする変顔で笑いを誘い、改めて「うれしいです」と話した。

今後挑戦したいことを聞かれると、「今年、皆さんのおかげで目標にしていた『R-1グランプリ』で優勝させてもらったので、お笑いもそうですが、クリント・イーストウッドさんに憧れていて、女クリント・イーストウッドになりたいです」と答えた。

ゆりやんレトリィバァの受賞理由

45キログラムもの減量に成功し、『アメリカズ・ゴット・タレント』では爆笑をかっさらい、はたまたアリアナ・グランデのパロディでも大向こうを唸らせるなど、従来の笑いの枠を超えた笑いを創出して大躍進をつづけている。どこからでも『笑い』が飛び出してくる変幻自在のニュー・タイプ&ニュー・ジェネレーションの代表的ピンコメディアンである。

「GQ MEN OF THE YEAR 2021」受賞一覧

有村架純(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・アクトレス賞)

北大路欣也(メン・オブ・ザ・イヤー・レジェンド賞)

北村匠海(メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アクター賞)

JP THE WAVY(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・ラップ・アーティスト賞)

志尊淳(メン・オブ・ザ・イヤー・インスピレーション賞)

TOMORROW X TOGETHER(メン・オブ・ザ・イヤー・ポップ・アイコン賞)

マヂカルラブリー(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディ・デュオ賞)

役所広司(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・アクター賞)

ゆりやんレトリィバァ(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディアン賞)

LEX(メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アーティスト賞)

阿部詩&阿部一二三、五十嵐カノア、都筑有夢路、野口啓代、堀米雄斗(メン・オブ・ザ・イヤー・ヒーロー・オリンピアン賞)