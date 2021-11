俳優の志尊淳が、その年に圧倒的な活躍をみせた人を称えるアワード「GQ MEN OF THE YEAR 2021」に選出され24日、都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2021」フォトコールに出席した。

志尊淳

メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』(コンデナスト・ジャパン刊行)が毎年開催している同アワード。今年は「勇者たちの年」をテーマに受賞者を選出した。

志尊は「メン・オブ・ザ・イヤー・インスピレーション賞」を受賞。「NHK大河ドラマ『青天を衝け』では、元幕臣で栄一の盟友・杉浦愛蔵を好演。さらに10月公開のドキュメンタリー映画『人と仕事』に出演するなど、幅広い役柄に挑戦しつづけている。今年は二度の大病を患いながらも見事に復活を果たし、俳優としての精力的な活動をつづける」との理由で選出された。

志尊は「まさか自分がこんな素敵な賞をいただけるとは思っていなかったのでうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを語り、「今年は病気も患い、26年生きた中では一番キツイ年になったなと思っていたんですけど、病気を患ったことで普通の当たり前のことに幸せを感じることができ、お仕事をするときの幸せも一つ一つ噛みしめて改めて仕事に向き合える機会をいただけたと思っているので、自分にとってすごく豊かな年になったかなと思います」と、急性心筋炎による活動休止を乗り越えた2021年を振り返った。

「GQ MEN OF THE YEAR 2021」受賞一覧

有村架純(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・アクトレス賞)

北大路欣也(メン・オブ・ザ・イヤー・レジェンド賞)

北村匠海(メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アクター賞)

JP THE WAVY(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・ラップ・アーティスト賞)

志尊淳(メン・オブ・ザ・イヤー・インスピレーション賞)

TOMORROW X TOGETHER(メン・オブ・ザ・イヤー・ポップ・アイコン賞)

マヂカルラブリー(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディ・デュオ賞)

役所広司(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・アクター賞)

ゆりやんレトリィバァ(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディアン賞)

LEX(メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アーティスト賞)

阿部詩&阿部一二三、五十嵐カノア、都筑有夢路、野口啓代、堀米雄斗(メン・オブ・ザ・イヤー・ヒーロー・オリンピアン賞)