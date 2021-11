お笑いコンビ・マヂカルラブリー(野田クリスタル、村上)が、その年に圧倒的な活躍をみせた人を称えるアワード「GQ MEN OF THE YEAR 2021」に選出され24日、都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2021」フォトコールに出席した。

メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』(コンデナスト・ジャパン刊行)が毎年開催している同アワード。今年は「勇者たちの年」をテーマに受賞者を選出した。

マヂカルラブリーは「メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディ・デュオ賞」を受賞。村上は「生活を普通に一年してきて気づいたら選ばれていたのでラッキー」と喜び、野田は「予定では『キングオブコント』で3冠を獲るつもりだったんですけど、逃してしまいましたので、これで晴れて3冠ということに」と話した。

マヂカルラブリーの受賞理由

野田クリスタルが動きに動きまくってボケる。そして、その動きボケに村上が小刻みにツッコみを入れるという新しい漫才スタイルを創出した。これは果たして漫才なのか? という議論をよぶアヴァンギャルドなお笑いコンビである。その価値紊乱的な“笑い“に、時代の新しい顔が覗いている。

「GQ MEN OF THE YEAR 2021」受賞一覧

有村架純(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・アクトレス賞)

北大路欣也(メン・オブ・ザ・イヤー・レジェンド賞)

北村匠海(メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アクター賞)

JP THE WAVY(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・ラップ・アーティスト賞)

志尊淳(メン・オブ・ザ・イヤー・インスピレーション賞)

TOMORROW X TOGETHER(メン・オブ・ザ・イヤー・ポップ・アイコン賞)

マヂカルラブリー(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディ・デュオ賞)

役所広司(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・アクター賞)

ゆりやんレトリィバァ(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディアン賞)

LEX(メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アーティスト賞)

阿部詩&阿部一二三、五十嵐カノア、都筑有夢路、野口啓代、堀米雄斗(メン・オブ・ザ・イヤー・ヒーロー・オリンピアン賞)