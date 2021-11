俳優の北大路欣也が、その年に圧倒的な活躍をみせた人を称えるアワード「GQ MEN OF THE YEAR 2021」に選出され24日、都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2021」フォトコールに出席した。

北大路欣也

メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』(コンデナスト・ジャパン刊行)が毎年開催している同アワード。今年は「勇者たちの年」をテーマに受賞者を選出した。

北大路は「メン・オブ・ザ・イヤー・レジェンド賞」を受賞。「NHK大河ドラマ『青天を衝け』にてナビゲーターの徳川家康役で出演し、SNSや口コミで話題をさらった。今年、芸歴65周年を迎え、時代劇、現代劇を問わず数多くの映画、ドラマ、舞台、さらに声優としても活躍する。今もなお、色々な役に挑戦し続け唯一無二の役者として邁進し続ける」との理由で選出された。

北大路は「レジェンドという言葉をいただいたんですが、自分では実感がなくて。今現在も若いスタッフの皆さんと一緒に汗をかいていますので。でもデビューしてから65年になりますから、いよいよそういう覚悟をしてやっていかないといけないのかなと思います」と気を引き締めた。

また、『青天を衝け』の徳川家康コーナーの反響について、「ドラマを俯瞰の目で見る立場の人がドラマに対して発言をしていくというアイデアを作られた作家の方、プロデューサーの方々の大勝利だと思います」と述べ、「私は徳川家康の役にはすごい縁がありまして、20歳くらいから何回もやらせていただいています。ですから、感謝の思いで務めさせていただきました」と思いを語った。

「GQ MEN OF THE YEAR 2021」受賞一覧

有村架純(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・アクトレス賞)

北村匠海(メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アクター賞)

JP THE WAVY(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・ラップ・アーティスト賞)

志尊淳(メン・オブ・ザ・イヤー・インスピレーション賞)

TOMORROW X TOGETHER(メン・オブ・ザ・イヤー・ポップ・アイコン賞)

マヂカルラブリー(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディ・デュオ賞)

役所広司(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・アクター賞)

ゆりやんレトリィバァ(メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディアン賞)

LEX(メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アーティスト賞)

阿部詩&阿部一二三、五十嵐カノア、都筑有夢路、野口啓代、堀米雄斗(メン・オブ・ザ・イヤー・ヒーロー・オリンピアン賞)