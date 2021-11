アイドルグループ・嵐の櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2021』が、きょう17日(19:00~)に4時間にわたって生放送される。

タイムテーブル、一部披露楽曲、特別企画などは、以下の通り。

※出演時刻は前後する場合あり。時間帯内五十音順。

■トップバッター

・櫻井翔「カイト」 ※ピアノ演奏

■19時台

・EXIT

・AKB48 ※ARアプリ企画

・Awesome City Club

・ジャニーズWEST

・Snow Man

・DA PUMP

・なにわ男子

・NiziU

・日向坂46「君しか勝たん」※Twitter登場で選ばれた衣装で登場

・Hey! Say! JUMP

・村方乃々佳

・YOASOBI

■20時台

・KAT-TUN ※連打で応援企画

・King & Prince

・櫻坂46

・GENERATIONS from EXILE TRIBE

・Sexy Zone ※ARアプリ企画

・TOMORROW X TOGETHER

・BiSH

・BE:FIRST

・「Best of ベストアーティストPart1」

■21時台

・Creepy Nuts

・桑田佳祐「SMILE~晴れ渡る空のように~」or「Soulコブラツイスト~魂の悶絶」

・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

・JUJU

・NiziU

・乃木坂46 ※大ヒットソングから最新曲まで10年分が凝縮されたスペシャルメドレー

・Perfume

・「Best of ベストアーティストPart2」

・MISIA「歌を歌おう」

・LiSA ※超人気アニメの主題歌を初披露



■22時台

・aiko

・EXILE

・関ジャニ∞

・桑田佳祐「SMILE~晴れ渡る空のように~」or「Soulコブラツイスト~魂の悶絶」

・郷ひろみ

・SixTONES

・DISH//

・NEWS「未来へ」※主題歌ドラマ『二月の勝者』生徒役キャストとコラボレーション

・ポルノグラフィティ

■総合司会:櫻井翔コメント

20周年という歴史ある番組に携わることが出来て、改めて光栄に思います。2008年までは、一出演者として出させていただいていた番組の節目のタイミングで司会として参加しているというのは感慨深いものがあります。昨年、ステイホームで部屋を整理していたら、一番最初に司会をした時(2009年)の台本が出てきて、見るだけで緊張感が蘇ってきました。随分早いタイミングで大役を務めさせていただいたと思いますし、そのようなチャレンジをさせていただいたからこそ今日の自分がある、という気がします。今年は、幕張メッセからお届けするということで、ホームグラウンドに戻ってきたという嬉しさがあります。幅広い世代に、家族そろって楽しんでいただけるのが「ベストアーティスト」のいいところです。ご出演されるアーティストの方々と、見て下さるファンの皆さんが喜んでくれる、そういう番組を目指しています。アニバーサリーにふさわしい番組になるよう、今、出来ることを精一杯頑張らせていただきます。

司会:羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサー