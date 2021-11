11月1日に解散したV6の最新アルバム『Very6 BEST』が、5日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」にて初週183,438ポイントで初登場1位を獲得した。(オリコン調べ・集計期間10月25日~31日)

「オリコン週間合算アルバムランキング」はCDの売上枚数、デジタルアルバムのダウンロード数、ストリーミング再生回数を合計した音楽ランキング。V6はCDの売上枚数のみで9月13日付の前作『STEP』に続き通算2作目の1位を獲得し、自己最高週間ポイントを記録した。

同作はメンバー自身が400曲以上の楽曲の中からシングル楽曲、シングルカップリング、アルバム楽曲、トニセンカミセン楽曲をセレクトしたベストアルバム。デビューシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」から最新シングル「僕らは まだ/MAGIC CARPET RIDE」(両A面)、オリコン週間シングルランキングで1位を獲得した人気楽曲「MADE IN JAPAN」「愛なんだ」「本気がいっぱい」が収められているほか、初音源化となる「Full Circle」「クリア」も収録され、V6の軌跡を感じられる作品となっている。