2022年4月発送予定「S.H.MonsterArts ジェットジャガー (2021)」(9,900円/税込)

『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』より、「ジェットジャガー(2021)」がS.H.MonsterArtsに登場。「S.H.MonsterArts ジェットジャガー (2021)」(9,900円/税込)として、プレミアムバンダイで11月5日16時から予約受付がスタートする。

「S.H.MonsterArts ジェットジャガー (2021)」は、『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』で怪獣デザインを担当した山森英司氏による監修のもと立体化。瞳は劇中イメージに沿ってクリアパーツで再現した。肩部や肘に軟質パーツを使うことでよりフレキシブルな可動を実現している。

劇中クライマックスで登場の巨大化したジェットジャガーだけでなく、アンギラスの槍や飛行ユニットなど豊富な付属パーツにより、「ジェットジャガーβ」や「ジェットジャガーβ 飛行ユニット仕様」の合計3形態を再現可能。「有川ユン」の無彩色ミニフィギュアも付属し、「ジェットジャガーβ 飛行ユニット仕様」の背部に乗せることができる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.