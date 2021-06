完全新作TVアニメシリーズ『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』より、「ゴジラウルティマ」がS.H.MonsterArtsに登場。「S.H.MonsterArts ゴジラウルティマ」(11,000円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「S.H.MonsterArts ゴジラウルティマ」は、『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』で怪獣デザインを担当した山森英司氏による監修のもと、造形界のトップクリエイター安藤賢司氏が立体化。背びれや胸部、腕部など要所に施された淡いカラーリングも劇中イメージに沿って再現されている。

印象深い巨大な尻尾は全長約440mmを誇り、可動させることで圧倒的な迫力を演出。熱線放射時の開口を再現した交換用頭部や、劇中ゴジラウルティマサイズ対比の「ジェットジャガープロトタイプ」・「ジェットジャガーβ」無彩色ミニフィギュアも付属する。

