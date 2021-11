エイベックス、京浜急行電鉄、日本空港ビルデングは1日、エイベックスのレーベル「rhythm zone」に所属する「三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE」(三代目JSB)のデビュー10周年のメモリアルイヤーに合わせ、11月9日から12月26日まで「BEST BROTHERS CAMPAIGN」を実施すると発表した。

キャンペーンビジュアル

このキャンペーンでは、京急電鉄の羽田空港第「3」ターミナル駅、「三」代目JSB、羽田空港第「3」ターミナルという「3」の数字でつながった3者がタッグを組み、スタンプラリーや限定グッズ販売など三代目JSBの世界観を京急線沿線で展開するという。メンバー全員と会えるトークショーや、ライブ衣装などで彩る「三代目JSB“10年の軌跡展”in HANEDA」も開催する。

スタンプラリー「JSB3 10th ANNIVERSARY STAMP RALLY」では、スタンプラリーセット(2,500円)を京急百貨店オンラインショッピングで購入し、同封されている「STAMP BOARD」と京急線フリー区間1日乗車券を使用して各ラリーポイントを周遊し、全スタンプを集めると、豪華賞品に応募できる応募はがきと引き換えられる。賞品として、特賞「BEST BROTHETRS CAMPAIGN トークイベントご招待」(180名)、A賞「全メンバーサイン入り色紙(宛名入り)」(10名)、B賞「サイン入り等身大パネル」(7名)、C賞「駅名看板レプリカ」(7名)、D賞「キャンペーンオリジナルポスター」(200名)を用意している。

「三代目JSB“10年の軌跡展”in HANEDA」は羽田空港第1ターミナル5階「THE HANEDA HOUSE」内特設会場で実施。ライブ衣装やディスコグラフィで10年をたどる。その他、羽田空港内対象店舗で3,000円の買い物をした人の中から、抽選で「BEST BROTHETRS CAMPAIGN トークイベント」に招待。京急百貨店または羽田空港内の対象店舗で1,000円以上の買い物をした人の中から、抽選で「BEST BROTHETRS CAMPAIGN トークイベント生配信視聴券」をプレゼントする「CHANCE-UP CAMPAIGN」も実施する。羽田空港第1ターミナル5階「LDH kitchen THE TOKYO HANEDA」では、三代目JSBの10周年を記念したオリジナルメニューを発売する。

また、11月8日には、三代目JSBと京急電鉄のコラボレーションならではの「エンタテイメント」と「鉄道」が融合したスペシャルコンテンツの発表を行う予定とのこと。