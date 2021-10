10月に公開されたドキュメンタリー映画『人と仕事』の未公開シーンを追加した配信限定版が、きょう29日にauスマートパスプレミアムとTELASAで配信された。

同作はスターサンズ・河村光庸プロデューサーが企画したドキュメンタリー映画。コロナに打ちひしがれた日本の職場で「エッセンシャルワーカー」と呼ばれる保育士、介護士などの人々、その他、声なき仕事人達の現状をレポートする。監督は、大学在学中にドキュメンタリーを制作しその腕前を森達也監督らから激唱された森ガキ侑大が務め、有村架純と志尊淳が一仕事人として現代社会と向き合い、仕事の意味を再発見していく。配信限定版には有村と志尊の農業体験シーンや対談シーンが盛り込まれている。

配信にあたり、森ガキ侑大監督は「今回の映画はコロナ禍で、有村さん、志尊さんともがきながら丁寧に紡いでいった作品になります。今の時代でしか写しだすことができない出来事がたくさん詰まっております。この映画がたくさんの人の心に響きながら残り続けることを願っていたので配信が決まりまして、感無量でした。多くの方の心にずっとあり続けてほしいです」とコメントを寄せた。

さらに「人と仕事 ~How We Work, How We Live~」15秒予告映像、映画公開を記念して制作され、auスマートパスプレミアム・TELASA会員向けに配信されていた「スペシャル予告編」、「監督・プロデューサーインタビュー編」、「有村架純・志尊淳インタビュー編」のスペシャルミニ番組3本が、29日に無料公開された。

(C)2021『人と仕事』製作委員会