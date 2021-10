コナミデジタルエンタテインメント&ストレートエッジが手掛けるメディアミックスアイドルプロジェクト『シャインポスト』の始動が決定。2022年夏にTVアニメの放送が決定した。

TVアニメティザービジュアル

10月8日に電撃文庫より発売された駱駝×ブリキの小説『シャインポスト』を原作として、アニメ・ライブ・ゲームなど多岐にわたるメディアで展開する本プロジェクト。その成り立ちを描いたティザームービーが公開された。

●『シャインポスト』プロジェクトティザームービー

そして、小説『シャインポスト』を原作とするTVアニメにて、物語の主軸となるアイドルユニット「TINGS」のメンバーが、無観客の中野サンプラザのステージで撮影しているところを描いたアニメティザービジュアルも公開。さらにキャスト情報も明らかとなり、青天国春役を鈴代紗弓、玉城杏夏役を蟹沢萌子、聖舞理王役を夏吉ゆうこ、祇園寺雪音役を長谷川里桃、伊藤紅葉役を中川梨花が演じることが決定した。

■青天国春(なばため はる) cv. 鈴代紗弓

芸能事務所「ブライテスト」に所属する、アイドルユニット『TiNgS』のメンバー。普段の姿は三つ編み眼鏡。メンバー想いで、どんな時でも前向きな元気っ娘。





青天国春 cv. 鈴代紗弓

■玉城杏夏(たまき きょうか) cv. 蟹沢萌子

『TiNgS』のメンバー。安定した歌唱力とダンス力で『TiNgS』を支える。可愛い外見とは似使わない冷静な性格で、時折メンバーや直輝に厳しい発言も。





玉城杏夏 cv. 蟹沢萌子

■聖舞理王(せいぶ りお) cv. 夏吉ゆうこ

『TiNgS』のメンバー。根拠なき絶対の自信をもつ、結構なお調子者。一方で素直すぎる性格から、すぐに騙されることもしばしば。





聖舞理王 cv. 夏吉ゆうこ

■祇園寺雪音(ぎおんじ ゆきね) cv. 長谷川里桃

紅葉と一緒に『ゆきもじ』というユニットで活動している、熱血タイプの女の子。両親共に名のある俳優で、本人も優れた演技力を備えている。





祇園寺雪音 cv. 長谷川里桃

■伊藤紅葉(いとう もみじ) cv. 中川梨花

芸能事務所「ブライテスト」に所属し、雪音と『ゆきもじ』というユニットで活動している。ダンスの実力はピカ一だが、理王曰く「戦慄するバカ」のレベルらしい(?)





伊藤紅葉 cv. 中川梨花

アニメのメインスタッフは、監督を及川啓、キャラクターデザインを長田好弘、アニメーション制作をスタジオKAIが担当。本プロジェクトの音楽プロデューサーを木皿陽平(Stray Cats)が担当する。

さらに、TINGSが歌う「Be Your Light!!」のミュージックビデオが公開されたほか、2021年11月21日(日)にYOANI Live Station にて『TINGS LIVE JOURNEY ep.00 ~Prelude~ Mini Live Event “Wanna be your SHINEPOST!!!!!”』が決定。チケットの受付もスタートしている。

●【アニメーションMV】 Be Your Light!! / TINGS 【シャインポスト】

そして『ラブプラス』などを手がけたコナミデジタルエンタテインメント・石原明広プロデューサーによるゲーム化も決定。本プロジェクトを統括する石原は、「アイドルは100人いれば、100のドラマがあります。アイドルと、それを支えるスタッフと、そして応援するファン。人と人が織りなすそのドラマこそが、本作のテーマとなります」とコメントを寄せている。

そのほか、月刊コミックアライブにて小説のコミカライズ化も決定。各詳細は公式サイトにて。

(C)Konami Digital Entertainment,Straight Edge Inc./シャインポスト製作委員会