TOHOシネマズが26日から開催する劇場イベント「10万分の1秒の音響映画祭」で、特別上映5作品のチケットが「ぴあ」アプリで独占先行販売される。

同映画祭は、音を「10万分の1秒」単位までこだわり抜いた、TOHOシネマズのハイエンドシアターである「プレミアムシアター」で、音響で注目された邦画・洋画・ジャパンアニメなど、様々なジャンルの作品を鑑賞できるイベント。

今回、先行販売が行われるのは、特別上映作品のうち『Reframe THEATER EXPERIENCE with you』、『LOVE PSYCHEDELICO LIVE THE GREATEST HITS 2020』、『映画 えんとつ町のプペル』、『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』、『リスペクト』の5作品。

購入は21日10時から、「ぴあ」公式アプリ内の「チケットぴあ」から可能となっている(『リスペクト』のみ23日10:00~)。販売期間、料金は各作品によって異なる。

また、同アプリの有料会員(よくばりぴあニスト)限定で、同イベントの上映作品(特別上映作品は除く)が一律200円割引となるクーポンが配布される。