ロイヤルフードサービスが展開するファミリーレストラン「ロイヤルホスト」は11月4日から、創業50周年を記念したフェア「洋食小皿&厚切りステーキ」を、全国の店舗にて開催する(一部店舗除く)。期間は2022 年3月上旬までを予定。

洋食小皿「黒×黒ハンバーグ&なつかしのオムライス」(2728円)

同フェアでは、「洋食小皿」と「厚切りアンガスサーロインステーキ(200g)」を提供する。

「洋食小皿」は、50 周年の感謝を込めて、ロイヤルホストを代表する洋食を満喫してほしいという想いから、ちいさめのサイズで用意した"洋食づくし"の商品。

オニオングラタンスープ、なつかしのオムライス、サラダ、紅ずわい蟹のクリームコロッケ、コンソメジュレ&フラン仕立て~いくら~、赤キャベツのマリネに、選べる肉料理とプチデザートが付いている。

セットに入っている「なつかしのオムライス」はちいさめサイズで、ドミグラスソースとケチャップの相性のよい組み合わせが楽しめる。

肉料理は、2009年より販売を開始した人気メニュー「黒×黒ハンバーグ~じゃがいもとクリームの重ね焼き~」と、グランドメニューでも人気の「ちいさなビーフシチュー」から1品選択できる。プチデザートは、「ほろにがカフェゼリー」「ちいさなスイートポテト」「アイス(バニラ or チョコ or カシス or 塩キャラメル)」から選べる。

価格は、「黒×黒ハンバーグ&なつかしのオムライス」「ビーフシチュー&なつかしのオムライス」とも2,728円。

洋食小皿「ビーフシチュー&なつかしのオムライス」(2728円)

「厚切りステーキ(200g)」は、気軽なサイズで厚切りの醍醐味を味わってほしいという思いから考案した新メニュー。アンガスサーロインステーキは塊肉をチルドで仕入れ、店舗で 1 枚 1 枚カットしている。

「厚切りアンガスサーロインステーキ」(3,058 円)は、肉を網目をつけて焼いた後ステーキ皿にのせ、さらにオーブンで旨みを閉じ込めるように焼き上げた。付け合わせにもこだわり、じゃがいもとクリームの重ね焼き、ケール、ブロッコリーなどの温野菜を添えている。

「厚切りアンガスサーロインステーキ」(3058 円)

「アンガスサーロインステーキ 100g&オマール海老のグリルとちいさな黒×黒ハンバーグ」(2,728 円)は、ちいさなサイズのアンガスサーロインステーキ、オマール海老と、ちいさな黒×黒ハンバーグ(125g)のトリプルグリル。

「アンガスサーロインステーキ 100g&オマール海老のグリルとちいさな黒×黒ハンバーグ」(2,728 円)

「アンガスサーロインステーキ 100g&オマール海老のグリルと紅ずわい蟹のクリームコロッケ」(2,618 円)は、ちいさなサイズのアンガスサーロインステーキ、オマール海老と、紅ずわい蟹のクリームコロッケを一皿にした。

「アンガスサーロインステーキ 100g&オマール海老のグリルと紅ずわい蟹のクリームコロッケ」(2,618 円)

「オマール海老のグリル」(2 本1,518 円、1 本770 円)は、カナダ東海岸やプリンス・エドワード島周辺で獲れたオマール海老をシンプルにオーブンでグリルしている。

「オマール海老のグリル」(2 本1518 円、1 本770 円)

そのほか、330円以上の商品に付けることができる「50 周年アニバーサリーセット」(979 円)も用意した。オニオングラタンスープをはじめ、冷製の前菜「ちいさなコンソメジュレ&フラン仕立て~いくら~」や、サラダ、選べるデザート、ドリンクが付いている。パンまたはライスが付いた「50 周年アニバーサリーセット パン付又はライス付」は、プラス1,089円で注文できる。