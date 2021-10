フリーアナウンサーの大島由香里が、20日(22:00~)にYouTubeチャンネル『大島由香里に乾杯!』で、「THE FIRST TAKE」のパロディ企画動画「大島由香里 - 十戒 / THE FIRST SAKE」を配信する。

「大島由香里 - 十戒 / THE FIRST SAKE」

同チャンネルでは、1児の母でもある大島がすっぴん&部屋着のナチュラルな姿で、ひっそりと一人楽しく晩酌する姿をメインに配信。大島の気取らないナチュラルな様子が、同世代の視聴者からも人気を集めている。

そして同チャンネルの動画配信数が50回を突破したことを記念して、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」のパロディ企画「THE FIRST SAKE」を15日からスタート。昭和のムード漂うスナック風のスタジオでお酒をグラスに注ぎ、「乾杯」と一口飲んだ後、大島がカラオケで昭和の名曲テレサ・テンの「つぐない」を色気たっぷりに熱唱する姿を披露した。

20日22時から公開される動画では、赤ワインとともに、今年デビュー40周年を迎えた中森明菜の「十戒」を伸びやかな声で歌い上げる。なお、20日を皮切りに、3夜連続で同企画を配信予定。