三井住友カードは10月12日、アマゾンジャパンと提携して発行するクレジットカード「Amazon Mastercard(クラシック、ゴールド)」をリニューアルし、11月1日より新たに「Amazon Mastercard」と「Amazon Prime Mastercard」の2種類を発行すると発表した。新規申し込み受付は11月中に開始する予定。

コンビニ還元率1.5%に

左から「Amazon Prime Mastercard」「Amazon Mastercard」

新カードは申し込み時点で、Amazonプライム会員以外の利用者には「Amazon Mastercard」、Amazonプライム会員には「Amazon Prime Mastercard」を発行する。

年会費はともに永年無料。Amazon.co.jpでの買い物におけるAmazonポイントの還元率は、Amazonプライム会員以外は1.5%、Amazonプライム会員(無料体験、Prime Studentを含む)の場合は2.0%となる。また、コンビニエンスストアでの買い物におけるAmazonポイントの還元率はともに1.5%で、それ以外での買い物では1.0%となる。なお、ゴールドカードに付帯していたAmazonプライムの特典サービスは廃止される。

従来の「Amazon Mastercard」のサービスは、11月1日より自動的に新サービスへと切り替わる。現在保有するカードはサービス移行後もそのまま利用可能で、有効期限が来た際にその時点のAmazonプライム会員の登録状況に応じて新デザインのカードが送付される。