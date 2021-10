アニメ『プリパラ』、『キラッとプリ☆チャン』、『ワッチャプリマジ!』といった「プリティーシリーズ」のキャスト陣によるライブイベント『プリパラ&キラッとプリ☆チャン&ワッチャプリマジ!Winter Live 2021」が2021年12月5日(日)に幕張メッセイベントホールで開催されることが決定した。

「プリティーシリーズ」は「み~んなの夢を応援する」というコンセプトのもと、2010年に登場した“歌”“ダンス”“オシャレ”をテーマにしたキッズアミューズメントゲーム「プリティーリズム・ミニスカート」を発端として、TVアニメ、ライブイベントなど幅広い展開で人気を集めるシリーズ作品。

TVアニメとしては2011年より『プリティーリズム・オーロラドリーム』『プリティーリズム・ディアマイフューチャー』『プリティーリズム・レインボーライブ』『プリパラ』『アイドルタイムプリパラ』『キラッとプリ☆チャン』と様々な作品に形を変えながら展開を続け、現在はシリーズ10周年を記念した最新作として『ワッチャプリマジ!』が2021年10月より放送スタートとなった。

アイドルタイムプリパラ

キラッとプリ☆チャン

ワッチャプリマジ!

2021年12月5日(日)に幕張メッセイベントホールで開催が決定した『プリパラ&キラッとプリ☆チャン&ワッチャプリマジ!Winter Live 2021」では、お馴染みのTVアニメ「プリパラ」シリーズやTVアニメ『キラッとプリ☆チャン』の声優陣に加えて、新たにアプリ連動配信アニメ『アイドルランドプリパラ』の新キャラクター・香田澄あまり役の飯田里穂と、10月より放送中の新シリーズ『ワッチャプリマジ!』から主役の陽比野まつりを演じる廣瀬千夏、主題歌アーティストの鈴木杏奈の初出演が決定。アニメ本編で披露された数々の名曲や、早くもシリーズ合同イベントへの出演が決まった新キャストらによる初披露ライブも期待される本イベントで今年一年を締めくくる。

本日よりCD/DVD公式サイトにて会場チケットの公式HP1次先行受付を開始となる。

●『プリパラ&キラッとプリ☆チャン&ワッチャプリマジ!Winter Live 2021』開催概要

■会場・日程

2021年12月5日(日)幕張メッセイベントホール

昼の部:【開場】11:30【開演】13:00

夜の部:【開場】16:30【開演】18:00

※生配信も実施予定

■出演者

林 鼓子(桃山みらい役)/久保田未夢(萌黄えも役・北条そふぃ役)/厚木那奈美(青葉りんか役)/若井友希(レオナ・ウェスト役・緑川さら役)/森嶋優花(紫藤める役)/徳井青空(黒川すず役)/佐々木李子(だいあ役)/山下七海(キラッCHU役・太陽ペッパー役)/大森日雅(メルパン役・月川ちり役)/田中美海(ラビリィ役・真中のん役)/斎賀みつき(ソルル役・紫京院ひびき役)/山村響(ルルナ役) /山北早紀(歩堂デヴィ役・東堂シオン役)/ 澁谷梓希(明日香ルゥ役・ドロシー・ウェスト役)/渡部優衣(白玉みかん役) /真田アサミ(ガァルル役)/佐藤あずさ(緑風ふわり役・ファララ・ア・ラーム役)/伊達朱里紗(夢川ゆい役)/大地 葉(虹色にの役)/山田唯菜(幸多みちる役)/朝日奈丸佳(華園しゅうか役)/黒沢ともよ(ガァララ・ス・リープ役)/山下誠一郎(夢川ショウゴ役) /小林竜之(三鷹アサヒ役)/土田玲央(高瀬コヨイ役)/河合健太郎(大江戸シンヤ役)/鵜澤正太郎(ウシミツ役) /飯田里穂(香田澄あまり役)/廣瀬千夏(陽比野まつり役)

・Artist(アーティスト)

Run Girls, Run!/鈴木杏奈

■会場チケット価格(税込)

【一般チケット】9,600円

※3歳未満入場不可

※全席指定

※今回親子席の販売は行われない。

★プリパラ/プリチャン/ワッチャプリマジ!公式HP1次先行受付

【チケットのみ購入(抽選)】

受付日時:2021年10月10日(日)10:30 ~ 2021年10月24日(日)23:59

【宿泊プラン付チケット購入(先着)】

受付日時:2021年10月10日(日)17:00 ~ 2021年10月24日(日)23:59

(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京/ PCH3製作委員会

(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京/ IPP製作委員会

(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京/ PM製作委員会