TVアニメ「プリパラ」シリーズのキャストが出演する無観客生配信ライブ「Pripara Friendship 2020 パラダイストレイン!」が、2020年9月20日(日)に開催された。

オープニングは「ホワット・ア・ワンダプリ・ワールド!!」からスタート。出演キャスト20人が元気いっぱいの笑顔で登場する。VTRの後、トップバッターを務めたのはちり(大森日雅)、しゅうか(朝日奈丸佳)。「頭が高ーい!」のコールから始まる「ゴー!ゴー!ゴージャス!」でセレブリティ感溢れる楽曲を披露した。

続いて舞台中央に踊り出たのはドロシー(澁谷梓希)&レオナ(若井友希)。「Ha Cha Me Cha テレパシー」で息ピッタリのパフォーマンスを披露する。楽曲の途中でまさかのシオン(山北早紀)もサプライズ登場。配信を見ているファンを一気に引き込んでいく。続く「トンでもSUMMER ADVENTURE」ではドレッシングふらわーの5名がダンスで豊かな個性を見せつけた。

MCパートではファンからリアルタイムで配信に届いている感想を紹介し、配信ならではのファンとの交流を楽しむ一幕も。続いてふわり(佐藤あずさ)がステージ中央に登場。ヤギをモチーフにした新衣装でお馴染みの楽曲「コノウタトマレイヒ」でステージを緑一色に染め上げる。MY♡DREAMのゆい(伊達朱里紗)、みちる(山田唯菜)はチーム曲「ハートフル♡ドリーム」を2人で歌唱し、続くしゅうか(朝日奈丸佳)が「Miss.プリオネア」を華麗に歌い上げる。

らぁら(茜屋日海夏)、みれい(芹澤優)の「ま~ぶる Make up a-ha-ha!」にDressingPaféの「CHANGE! MY WORLD」と安定感のあるパフォーマンスでバトンをつなぎ、NonSugarが「リザーブ・ザ・リバース!」でフレッシュな笑顔を届けた。

続いて壮厳な前奏と共に現れたのはひびき様こと紫京院ひびき(斎賀みつき)。「純(ピュ)・アモーレ・愛」で圧倒的な歌唱力と存在感を見せつけた。ここでふわり(佐藤あずさ)が再びステージへ。サプライズで新曲「パルプス・ノンフィクション♪」を初披露し、配信を見ているファンからは「パルプスの伊吹を感じる」「さわやか!かわいい!」と喜びのコメントが殺到した。

ライブ後半戦では黒一点のWITHが登場。「Giraギャラティック・タイトロープ」・「スーパー・ダーリン」で男プリならではの力強い歌唱でギャラクシーなステージを魅せる。Gaarmageddonの「神曲!~Gaarmage Tourism~」・ NonSugarの「シュガーレス×フレンド」・MY♡DREAMのゆい(伊達朱里紗)、みちる(山田唯菜) による「Believe My DREAM!」とプリパラの名曲たちが次々と繰り出され、「ラン♪ for ジャンピン!」ではDressingPaféが間奏中に“ドレパ”にちなんだあいうえお作文を即興で披露。“どんなときでも・列車は続くから・信じてついてこい!”と3人で言葉をつなぎ、ライブの盛り上がりは最高潮に。満を期してSoLaMi♡SMILEの3人が顔を揃え「HAPPYぱLUCKY」を満面の笑顔で歌い切ると、ライブはいよいよ終幕へ。

告知コーナーでは早くも本ライブのBlu-ray化が発表。あわせて7月に開催された「キラッとプリ☆チャン」初単独ライブ「Hello!プリ☆チャンワールド」のBlu-rayも来年2月26日の同日発売されることが発表された。また「Hello!プリ☆チャンワールド」は動画配信サービス「あにテレ」での独占二次配信も決定している。

さらに、今まで謎に包まれていたプリパラのアプリ情報についても新たな発表が。VTRにて「バーチャルアイドルライフプロジェクト始動!」というキャッチコピーのもと、スマートフォンアプリ『アイドルランドプリパラ』の配信が決定となり、新たなロゴが発表された。配信は2021年春の予定となっている。

最後の挨拶では真中らぁらを演じる茜屋が「プリパラの単独ライブもSoLaMi♡SMILEでのパフォーマンスも本当に久しぶりでドキドキしたんですが、いざステージに立って横に並んだ2人を見たら、とても安心ができました。こうしてプリパラのライブをお届けできるのが本当にありがたいです」と画面の向こうのファンへ感謝を語り、南みれい役の芹澤優は「この3人(SoLaMi♡SMILE)から始まったプリパラという物語がこんなに大きくなったのは本当にすごいことだなと思います。バーチャルアイドルライフという新しいプロジェクトの展開もあるので楽しみです!」と今後のプリティーシリーズの新たな展開に期待をのぞかせた。

ラストは「Crew-Sing! Friend-Ship♡」を全員で歌い上げ、本ライブは大盛況のまま幕を閉じた。発表内容など各詳細は公式サイトにて。

●Pripara Friendship 2020 パラダイストレイン!(昼の部)セットリスト

M-01. ホワット・あ・ワンダプリ・プリワールド!!/全員

M-02. ゴー!ゴー!ゴージャス!/大森日雅(月川ちり)、朝日奈丸佳(華園しゅうか)

M-03. Ha Cha Me Cha テレパシー/澁谷梓希(ドロシー・ウェスト)、若井友希(レオナ・ウェスト)

M-04. トンでもSUMMER ADVENTURE/茜屋日海夏、山北早紀、澁谷梓希、若井友希、佐藤あずさ(ドレッシングふらわー 真中らぁら、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、緑風ふわり)

M-05. コノウタトマレイヒ/佐藤あずさ(緑風ふわり)

M-06. ハートフル♡ドリーム/伊達朱里紗、山田唯菜(MY☆DREAM 夢川ゆい、幸多みちる)

M-07. Miss.プリオネア/朝日奈丸佳(華園しゅうか)

M-08. ま~ぶる Make up a-ha-ha! /茜屋日海夏(真中らぁら)、芹澤 優(南みれぃ)

M-09. CHANGE! MY WORLD/山北早紀、澁谷梓希、若井友希(DressingPafé 東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト)

M-10. リザーブ・ザ・リバース!/田中美海、大森日雅、山下七海(NonSugar 真中のん、月川ちり、太陽ペッパー)

M-11. 純(ピュ)・アモーレ・愛/斎賀みつき(紫京院ひびき)

M-12. パルプス・ノンフィクション♪/佐藤あずさ(緑風ふわり)

M-13. Giraギャラティック・タイトロープ/山下誠一郎、小林竜之、土田玲央(WITH 夢川ショウゴ、三鷹アサヒ、高瀬コヨイ)

M-14. スーパー・ダーリン/山下誠一郎、小林竜之、土田玲央(WITH 夢川ショウゴ、三鷹アサヒ、高瀬コヨイ)

M-15. 神曲!~Gaarmage Tourism~/牧野由依、渡部優衣、真田アサミ(Gaarmageddon 黒須あろま、白玉みかん、ガァルル)

M-16. シュガーレス×フレンド/田中美海、大森日雅、山下七海(NonSugar 真中のん、月川ちり、太陽ペッパー)

M-17. Believe My DREAM!/伊達朱里紗、山田唯菜(MY☆DREAM 夢川ゆい、幸多みちる)

M-18. ラン♪ for ジャンピン!/山北早紀、澁谷梓希、若井友希(DressingPafé 東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト)

M-19. HAPPYぱLUCKY/茜屋日海夏、芹澤 優、久保田未夢(SoLaMi♡SMILE 真中らぁら、南みれぃ、北条そふぃ)

M-20. Crew-Sing! Friend-Ship♡/全員

【出演者】

茜屋日海夏(真中らぁら役)/芹澤 優(南みれぃ役)/久保田未夢(北条そふぃ役)/山北早紀(東堂シオン役)/澁谷梓希(ドロシー・ウェスト役)/若井友希(レオナ・ウェスト役)/牧野由依(黒須あろま役)/真田アサミ(ガァルル役)/渡部優衣(白玉みかん役)/斎賀みつき(紫京院ひびき役)/佐藤あずさ(緑風ふわり役)/田中美海(真中のん役)/大森日雅(月川ちり役)/山下七海(太陽ペッパー役)/伊達朱里紗(夢川ゆい役)/山田唯菜(幸多みちる役)/朝日奈丸佳(華園しゅうか役)/山下誠一郎(夢川ショウゴ役)/小林竜之(三鷹アサヒ役)/土田玲央(高瀬コヨイ役)

(C)T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会

(C)T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PCH3製作委員会